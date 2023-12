El Ayuntamiento de Sevilla precinta 21 locales esta Navidad e intensifica el control de fiestas de fin de año

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, dentro del Plan de Seguridad de Navidad, ha incrementado el número de inspecciones a locales de cara a Nochevieja para garantizar su seguridad. El plan, que comenzó el pasado día 16 de diciembre y continuará hasta el 8 de enero, contempla hasta la fecha 162 supervisiones a locales cuando llega su ecuador.

Durante este fin de semana además, se intensificarán las inspecciones de cara a las fiestas de fin de año, un operativo coordinado en el que participan Policía Local, Bomberos, Medio Ambiente y Urbanismo, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Según ha anunciado el delegado de Seguridad y Movilidad, Ignacio Flores, "a pesar de que no se ha recibido ni una sola petición de licencia para celebrar fiestas de fin de año, se ha rastreado a través de la publicidad y redes sociales para detectar posibles fiestas que no cuenten con licencia o que se celebren en locales que no cumplan con las condiciones".

Los locales que ya tienen licencia para este tipo de actividades no deben solicitar un permiso expreso para la noche de fin de año. En este sentido, el concejal del ramo ha añadido que "es importante estar vigilantes para garantizar la seguridad. De hecho, las inspecciones también se harán durante la noche de fin de año con el fin de evitar que haya excesos de aforo o se incumplan las medidas de cuestiones de vital importancia como la evacuación".

En las más de 160 inspecciones realizadas hasta el día 28 de diciembre, las principales cuestiones que se han tenido en cuenta han sido las vías de evacuación, las salidas de emergencia y los sistemas de protección contra incendios, además de las cuestiones básicas en materia de seguridad. Como consecuencia, en estos primeros días se han precintado 21 establecimientos.

El Plan de Seguridad de Navidad, ha recordado el delegado, "tiene el objetivo de mantener la ciudad segura y garantizar la movilidad tanto para los peatonales para los vehículos", por esta razón se ha estado "especialmente vigilante con el consumo de alcohol y drogas en conductores y demás usuarios de las vías públicas, mediante el establecimiento de un plan de controles preventivo que llevan realizadas 1.102 pruebas de alcoholemia desde el pasado día 16, de las cuales 33 han resultado positivas".

Por otro lado, se están llevando a cabo inspecciones del comercio ambulante ilegal, distribución, venta y consumo de productos pirotécnicos, espectáculos públicos y actividades recreativas en las zonas de especial influencia y de consumo de alcohol en la vía pública. "Para la puesta en marcha de este plan se han mantenido y se seguirán manteniendo durante toda la Navidad reuniones de coordinación con las diferentes áreas municipales implicadas y resto de cuerpos y fuerzas de seguridad implicados en el Cecop".

Como principal novedad, este año se hace un esfuerzo poniendo un refuerzo policial extraordinario en las zonas de mayor afluencia para evitar movilizar a los agentes de los barrios. El delegado ha incidido en que "el número de agentes irá variando en función de las necesidades de cada día pero en estas navidades podemos decir que estará operativa prácticamente el 100% de la plantilla", ha concluido.