Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Real Betis-Osasuna

Archivo - Detalle del Estadio de la Cartuja en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de movilidad, limpieza y seguridad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán el Real Betis Balompié y el Osasuna en el Estadio Olímpico de La Cartuja el próximo domingo a partir de las 21,00 horas.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Tussam reforzará el servicio en la zona del Estadio Olímpico y su entorno, incorporando un total de 42 autobuses repartidos entre las líneas 2, C1 y C2, además de tres lanzaderas específicas. A la finalización del encuentro, con el objetivo de agilizar la salida de los aficionados, los servicios especiales serán gratuitos.

Concretamente, desde dos horas antes del inicio del partido se incorporarán 12 vehículos adicionales en las líneas 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 y C2 (Circular Exterior). Tras el encuentro, se sumarán 26 autobuses adicionales distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio: la línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería y las circulares C1 y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio.

Adicionalmente, se prestará un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante (Estación Metro-Aparcamiento P1) desde dos horas y media antes del inicio y también a la finalización del partido, con 10 autobuses. Esta lanzadera tendrá su parada de cabecera en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios de Ingeniería y efectuará una parada de vuelta en Torre Sevilla. El trayecto de regreso (Cartuja-Blas Infante) será gratuito.

Asimismo, se habilitarán otras dos lanzaderas, operativas únicamente tras el encuentro: Estadio de La Cartuja-Sevilla Este, que efectuará paradas de la línea LE únicamente como paradas de bajada, y Estadio de La Cartuja-Barqueta. En ambos casos, el servicio será gratuito.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recordado que estas líneas circulares y transversales permiten el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

En cuanto al dispositivo de seguridad, el encuentro se encuentra catalogado por la Subdelegación del Gobierno como de alto riesgo, al tratarse de un partido con antecedentes de conflictos con aficionados ultras entre ambos equipos si bien se espera escasa afluencia de los mismos en la ciudad.

El operativo de la Policía Local comenzará a las 9,00 horas con el control de estacionamientos en las zonas de influencia del estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur, calle Ciencias-Rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio. A partir de las 14,00 horas se reforzará la supervisión de la venta ambulante en la zona autorizada y la vigilancia contra la venta ilegal en los alrededores del estadio.

A partir de las 18,00 horas se activará el dispositivo de tráfico con cortes en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba y glorieta Duquesa Cayetana de Alba con puente de la Barqueta. Únicamente se permitirá el acceso de vehículos autorizados hasta una hora antes del encuentro. Los cortes se mantendrán hasta la finalización del partido.

El acceso a los aparcamientos se realizará de forma controlada: P0, P1.1, P1.2, P3, P4 y P5 desde la SE-20 por la glorieta de Instalaciones Deportivas La Cartuja; P7 zona norte desde la SE-20 por la glorieta de RTVE; y P7 zona sur desde Carlos III frente a Gregor J. Mendel. También se habilitan estacionamientos para motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al túnel sur, frente al Rocódromo. El punto de encuentro para aficionados se mantiene en el acceso al túnel sur, junto al P1.

Entre las medidas específicas de tráfico destacan la prohibición de estacionar en doble fila en Camino de los Descubrimientos, especialmente entre la glorieta José María Japón Manzaneras y Marie Curie, así como en el interior del Parque Tecnológico y vías próximas al perímetro del Estadio que puedan interferir en las zonas de evacuación.

En cuanto a Lipasam, el Ayuntamiento desplegará un operativo especial compuesto por 21 operarios y 9 vehículos que trabajarán en tres fases: la previa, durante el encuentro y tras la finalización del mismo. Antes del partido, una vez que las aficiones se encuentren en el interior del estadio, se llevará a cabo una limpieza en los alrededores con especial atención a los accesos.

Tras el encuentro, se procederá a una limpieza integral de la zona mediante barridos y baldeos con agua a presión para eliminar restos y olores. Según ha señalado el Consistorio, Lipasam refuerza estos dispositivos en todos los encuentros de gran afluencia celebrados en la ciudad, de forma que el resto de Sevilla pueda seguir recibiendo el servicio habitual de limpieza.