El Ayuntamiento de Sevilla prepara la licitación de cuatro nuevos parques infantiles por 853.600 euros

Imagen del espacio infantil inclusivo del Parque de las Artes, en la calle Japón de Sevilla Este, una actuación finalizada el pasado mes de octubre con una inversión de 132.300 euros - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, impulsará cuatro nuevas áreas infantiles singulares en los distritos Norte, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Sur y Bellavista-La Palmera a través de un nuevo contrato que saldrá a licitación con un presupuesto base de 853.600 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este nuevo contrato permitirá crear espacios tematizados, con "mayor capacidad lúdica y una identidad propia" en cada ubicación, dentro de la estrategia municipal para "renovar y modernizar" las zonas de juego de la ciudad.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que quieren que todos los distritos cuenten con "áreas infantiles de referencia, atractivas, accesibles y cercanas, para que los niños puedan jugar en espacios renovados" y las familias dispongan de "zonas de convivencia de calidad en sus barrios".

Asimismo, el contrato, que ajustará la inversión final en función de las ofertas que se presenten y del resultado de la adjudicación, se estructura en dos lotes. El primero de ellos contempla las actuaciones en el Parque Psicomotronic, en el Distrito Norte, y en la calle Sinaí, en el Distrito Nervión-San Pablo, con un presupuesto base de licitación de 466.000 euros.

En cuanto al Parque Psicomotriz, los juegos estarán inspirados en la astronomía, las estrellas y el espacio exterior, mientras que en la calle Sinaí la temática principal será la de las artes y las letras.

Por su parte, el segundo lote incluye las nuevas áreas infantiles de la calle Castillo de Baños de la Encina, en el Distrito Sur, inspirado en los viajes en tren y de la calle Monzón, en el Distrito Bellavista-La Palmera, cuya temática girará en torno a los cuatro elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el fuego y el aire con un presupuesto base de licitación de 387.600 euros para ambos.

ESPACIOS CON IDENTIDAD PROPIA

El alcalde ha señalado que estas nuevas áreas infantiles "no solo supondrán la instalación de nuevos juegos, sino la creación de espacios con identidad propia", pensados para "estimular la imaginación, favorecer la convivencia familiar y mejorar la experiencia de juego de los menores".

En esta línea, Sanz ha realizado este anuncio durante su visita al nuevo parque infantil inclusivo del Parque de las Artes, en la calle Japón, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, finalizado el pasado mes de octubre tras una inversión de 132.300 euros y forma parte del proyecto de cinco nuevas áreas infantiles inclusivas ejecutadas en la ciudad.

El nuevo parque infantil del Parque de las Artes incorpora estructuras multijuego accesibles, plataformas conectadas mediante rampas, paneles sensoriales, elementos de estimulación táctil y visual, juegos de equilibrio, zonas de encuentro, columpios con asiento inclusivo y cesta nido, además de pavimento continuo amortiguador de seguridad y materiales de alta resistencia y durabilidad.

Sanz ha indicado que "el Parque de las Artes es un buen ejemplo del modelo que estamos extendiendo por Sevilla: espacios de juego inclusivos, seguros y pensados para el disfrute diario de las familias, con elementos adaptados a distintas edades y capacidades".

Igualmente, el primer edil ha destacdo que el Gobierno municipal "está movilizando más de 11 millones de euros" entre actuaciones ya ejecutadas, contratos adjudicados, nuevas licitaciones y proyectos en marcha en parques infantiles.