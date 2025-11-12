Ayuntamiento de Sevilla presenta en Barcelona su modelo de cuidado para las personas mayores

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, en el X Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida de la Fundación Efén y Vida en Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles en el marco del X Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida de la Fundación Efén y Vida, celebrado en Barcelona, su modelo municipal de cuidados para personas mayores.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha intervenido en la mesa 'El cuidado de las personas mayores dependientes y con cronicidad: claves para responder a las necesidades desde el territorio'

Por su parte, ha destacado que el modelo municipal de Sevilla se articula en los principios de la "proximidad y territorialidad, integralidad e intersectorialidad, y participación con enfoque de derechos". Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento gestiona una red de once zonas de trabajo social y un sistema de recursos que combina atención individual y prevención comunitaria.

En esta línea, ha subrayado el Servicio de Ayuda a Domicilio con más de 5.000 personas atendidas al año por 12.000 profesionales, las Umies, los programas de envejecimiento activo y la Mesa Técnica Municipal de Soledad No Deseada, además de intervenciones comunitarias en Polígono Sur, Torreblanca y Tres Barrios-Amate.

Asimismo, ha indicado que la estrategia municipal "incorpora líneas de innovación" haciendo hincapié en la digitalización y la tecnología aplicada al cuidado. Unas medidas que "alineadas" con el futuro Plan Local de Cuidados de Sevilla y con la Estrategia Nacional de Cuidados 2024-2030 y los ODS 3, 5 y 11. "Tenemos un claro compromiso: pasar del asistencialismo a la autonomía acompañada, de servicios fragmentados a coordinación integral, y de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva", ha concluido García.