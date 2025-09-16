El Ayuntamiento de Sevilla presenta al CESS la propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2026, que prevé una bajada de IBI

El delegado de Hacienda del ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, participa en el Consejo Económico y Social de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha presentado este martes al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2026, que cuenta con un anteproyecto de bajada del 1%, sobre todos los tipos impositivos y diferenciados aplicables a los bienes inmuebles.

Como ha indicado el delegado en una nota de prensa, "con esta nueva bajada en el IBI, el Gobierno municipal continúa su compromiso de rebajar los impuestos a los sevillanos".

Al respecto, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la norma propone dos bonificaciones. Por un lado, en las obras para favorecer las condiciones de accesibilidad, se suprime la limitación actual de disfrutar de subvenciones públicas o privadas, a fin de favorecer que este tipo de obras se puedan acoger a la Bonificación.

Por otro lado, se amplía un 80% al máximo legal permitido la bonificación en el ICIO para aquellas obras que afecten a los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Finalmente, se operan cambios sobre la Tasa de prestación de servicio de mercado de abastos, precisando más y mejor el hecho imponible de la tasa, o en los Anexos de Callejeros de Tasas y Precios Públicos, conforme a las nuevas denominaciones o nuevas calles surgidas en nuestra ciudad.

Además de estas, se mantienen las reducciones actualmente previstas en la Tasa de Basuras. El delegado de Hacienda ha referido así "que volvemos a llevar la modificación en la tasa de basuras, totalmente impuesta por la Ley estatal del gobierno de Pedro Sánchez, porque nuestra obligación es dar cumplimiento a las leyes".

De esta manera, Bueno ha indicado que "para intentar paliar los trastornos de este nuevo cálculo de la tasa, hemos introducido, por primera vez en la historia, reducciones en la cuota de la tasa de basuras para las familias más vulnerables de nuestra ciudad, que podrán llegar al 100% de la cuota, según el caso".