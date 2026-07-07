El Ayuntamiento de Sevilla presenta dos nuevas propuestas para el sistema de entoldado en la Avenida de la Constitución

Archivo - Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo toldos instalados. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha concretado este martes 7 que el Consistorio hispalense ha diseñado un nuevo sistema de entoldado para la Avenida de la Constitución, del que se han presentado dos propuestas ante la Comisión de Patrimonio, que determinará cuál de ellas resulta más adecuada para este espacio de la ciudad.

En un audio difundido a los medios por parte de la Administración local, han precisado que, una vez que la Junta de Andalucía dé el visto bueno a uno de los dos diseños, se instalará un primer paño con el que se podrá comprobar tanto su funcionalidad como su integración estética en el entorno.

Según ha concretado De la Rosa, al tratarse de un sistema definitivo, si el resultado de esta prueba es satisfactorio, se procederá a la fabricación del resto de paños hasta completar la totalidad del nuevo entoldado.

De este modo, antes de licitar este nuevo contrato, resulta "necesario resolver el anterior", vinculado al diseño previo de entoldado, un "trámite imprescindible para poder licitar las obras del nuevo sistema de toldos".