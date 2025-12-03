El Ayuntamiento de Sevilla presenta en NISE 2025 los 'cuadernos de venta' de los 18 parques empresariales de la ciudad

El delegado de Paques Innovadores del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, en la presentación de los cuadernos de venta de los parques empresariales de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Delegado de Parques Innovadores del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha presentado este miércoles en el marco del congreso NISE 2025 los 'cuadernos de venta' de los parques empresariales de la ciudad. Se trata de una iniciativa para dar a conocer "las fortalezas y oportunidades de los polígonos industriales de la ciudad como epicentros de inversión empresarial y generación de empleo".

Según una nota remitida por el Consistorio, estos documentos están elaborados en colaboración con la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), y recogen los principales datos técnicos de los 18 polígonos de la ciudad: Calonge, Santa Clara de Cuba, Parsi, El Pino, La Negrilla, Nuevo Calonge, Su Eminencia, Aeropuerto, Store, Torneo, El Higuerón, San Jerónimo, Carretera Amarilla, La Chaparrilla, Hytasa, El Refugio, Pineda y Navisa.

El Ayuntamiento ha indicaod que en cada publicación se resaltan los principales datos técnicos de cada parque, como su facturación anual, el número de empresas implantadas, ubicación o precio del alquiler y venta de espacios por metro cuadrado. Además, se detallan las conexiones de movilidad y transporte público de cada parque así como las bonificaciones e incentivos fiscales que, a nivel municipal, ofrece el Ayuntamiento para todas las empresas que elijan uno de los polígonos sevillanos para implantarse.

En este sentido, ha destacado la bonificación del 50% en el ICIO y el IBI para las empresas que se instalen por primera vez en los parques empresariales de Sevilla, exención o bonificación del 50%, en su caso, en el IAE o la bonificación del 40% en el IIVTNU. Además se ofrece la oportunidad de contar con la oficina municipal Sevilla Open for Business mediante la que las empresas cuentan con asesoramiento para agilizar los trámites administrativos y acompañamiento para inversores o promotores industriales.

Este documento se suma a la publicación del 'cuaderno de venta conjunto' que ha editado la Junta de Andalucía, dentro de la Red de Ciudades Industriales a la que pertenece Sevilla, dirigido a fomentar la actividad industrial y la generación de empleo.