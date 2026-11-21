El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las nuevas ayudas de más de 1,3 millones de euros para la instalación de ascensores para "continuar atajando el grave problema de accesibilidad que afecta a los denominados 'pisos cárcel' en la ciudad".

Se trata de una nueva convocatoria dirigida a 28 bloques residenciales del Parque Alcosa, en concreto catorce bloques ubicados en el ámbito de Plaza Azahín y catorce bloques en la zona de Plaza Encina del Rey --que engloba a 312 viviendas--, donde se está desarrollando un proceso de rehabilitación y regeneración urbana, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, con acciones dirigidas tanto a la mejora del espacio público, como a la rehabilitación de conjuntos residenciales en coordinación con las comunidades de propietarios, según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota.

Sobre esta convocatoria, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "seguimos dando pasos firmes para acabar de una vez por todas con los llamados 'pisos cárcel' en nuestra ciudad y con ello mejorar y dignificar la vida de los vecinos que, a día de hoy, carecen de esta herramienta básica para su autonomía".

Estas subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para las que ya pueden presentarse las solicitudes, cuentan con una cantidad de 1.135.000,00 euros que podrá incrementarse en 500.000 euros una vez analizadas las solicitudes y con carácter previo a la concesión.

Asimismo, las subvenciones podrán oscilar entre los 85.000 y los 150.000 euros por comunidad de propietarios, en función de la tipología de los edificios. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En su compromiso con la vivienda y la accesibilidad, estas nuevas ayudas vienen a sumarse a las iniciativas ya implementadas por el ayuntamiento para las comunidades de propietarios de edificios con "graves problemas de accesibilidad a la instalación de ascensores".

En contexto, desde la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía, el actual equipo de Gobierno ha puesto en marcha alrededor de 18 millones de euros en ayudas para la instalación de ascensores en bloques de pisos que actualmente carecen de ellos.

Alguna de las convocatorias más destacadas son las destinadas a comunidades de propietarios ubicadas en el Polígono San Pablo, dotada con diez millones de euros, la mayor inversión de la historia del Consistorio hispalense en ayudas de este tipo; o la convocatoria de 2,4 millones destinada a diez comunidades de propietarios de bloques ubicados en barrios como Los Pajaritos, el distrito Sur, Pino Montano o Rochelambert, entre otros.