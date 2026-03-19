El Ayuntamiento de Sevilla reajardina la Glorieta de los Marineros Voluntarios y actúa en los Jardines de Cristina

GLorieta de los Marineros Voluntarios en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha ejecutado el reajardinamiento de la Glorieta de los Marineros Voluntarios, un enclave situado en uno de los accesos más transitados al Parque de María Luisa.

Según ha indicado el Consitorio en una nota, la actuación se ha llevado a cabo en este espacio de diseño asimétrico ubicado junto a Rodríguez de Caso, en la confluencia de las avenidas de las Delicias y de María Luisa, un punto de intensa circulación de vehículos y peatones y de conexión con el Puente de Los Remedios.

Los trabajos han consistido en la eliminación de las adelfas existentes en los lóbulos perimetrales, que durante décadas habían acompañado este espacio sin apenas floración, así como en la sustitución de las tierras para mejorar la calidad de los parterres.

Una vez completada esta fase previa, el Servicio de Parques y Jardines ha culminado la intervención con la plantación de nuevos elementos vegetales distribuidos en tres anillos concéntricos en cada uno de los cuatro lóbulos, con el objetivo de aportar singularidad, color y mayor calidad ornamental al conjunto.

En concreto, la corona inferior ha sido plantada con Antirrhinum de distintos colores, mientras que los dos estratos arbustivos se han configurado con olivilla (Teucrium fruticans), de tonos glaucos y floración morada, y fotinias Red Robin, que incorporan una nota rojiza al conjunto.

Esta composición vegetal se integra en una glorieta jalonada por jacarandas y presidida por su fuente y conjunto monumental, reforzando la imagen paisajística de uno de los entornos más representativos de entrada al Parque de María Luisa.

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "seguimos mejorando los espacios verdes de Sevilla con actuaciones que cuidan el detalle, embellecen enclaves emblemáticos y refuerzan la imagen de la ciudad en puntos de gran visibilidad".

En esta línea, ha señalado que "esta intervención permite renovar la presencia vegetal de la glorieta, mejorar sus parterres y poner en valor un espacio muy reconocido por sevillanos y visitantes en el entorno del Parque de María Luisa".

En paralelo, el Ayuntamiento ha indicado que continúa avanzando en esta línea de mejora paisajística en otros enclaves emblemáticos de la ciudad, como los Jardines de Cristina.

El Consistorio ha asegurado que se está desarrollando una nueva intervención centrada en la recuperación y embellecimiento del entorno de sus fuentes.

En este espacio se está actuando sobre el terreno mediante la retirada de la tierra antigua y su sustitución por un nuevo sustrato, lo que permitirá reforzar la calidad ornamental del conjunto con la plantación de flores de temporada, plantas bulbosas y arbustos, entre ellos especies como Antirrhinum de distintos colores, olivilla y fotinias Red Robin, con el objetivo de "devolver color, vitalidad y una imagen más cuidada a uno de los jardines históricos de la ciudad".