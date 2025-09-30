El Ayuntamiento de Sevilla realiza labores de conservación en el ficus del Costurero de la Reina

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha llevado a cabo trabajos de conservación en el ficus (Ficus macrophylla), situado junto al Costurero de la Reina, en la avenida de María Luisa, dentro del Plan de Conservación de Árboles Singulares de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este ejemplar, con una altura aproximada de 35 metros, y catalogado como "árbol singular", ha recibido revisiones anuales de su estado y posibles riesgos de fractura, así como podas de mantenimiento de carácter mínimamente invasivo.

Los trabajos han sido realizados por profesionales arboristas certificados por el Consejo Europeo de Arboricultura, para realizar este tipo de trabajos especializados mediante técnicas de trepa y plataformas que superan los 25 metros, lo que permite acceder a zonas elevadas e inaccesibles de la copa con otros métodos convencionales, y realizar una inspección en altura.

Así, la técnico especialista en Arboricultura, Isabel García, ha detallado que el historial del árbol, marcado por "podas drásticas previas", condiciona las actuales intervenciones. "Es cierto que el arbolado, por su etapa de desarrollo, ha sufrido podas drásticas y fracturas de ramas, lo que obliga a que las podas, en ciertas orientaciones de copa, tengan un alcance mayor", ha explicado.

En estas revisiones se eliminan ramas dañadas, madera muerta y se comprueban antiguas lesiones para garantizar la seguridad y la conservación del ejemplar. Los trabajos han contado con un despliegue y apoyo de la Policía Local, que ha regulado el tráfico y acotado la zona para mayor seguridad.

Además, el Ayuntamiento prevé completar esta intervención con actuaciones paralelas de mejora del entorno, como la renovación del suelo, la instalación de pavimentos drenantes y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza que aporten "vitalidad, vigor y protección al sistema radicular de este histórico ficus, muy condicionado por el entorno urbano en el que se encuentra".

Esta actuación se enmarca en el Plan de Conservación de Árboles Singulares de la ciudad que está conformado por "especialistas de gran experiencia en arboricultura y conservación de zonas verdes. Estas intervenciones permiten anticiparse a fallos estructurales, reducir riesgos y asegurar que en la ciudad se disfrute de un patrimonio natural sano y protegido", ha enmarcado el Consistorio.