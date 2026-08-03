Ayuntamiento de Sevilla reasfalta la avenida de Carlos V, tras aumentar la inversión a los 20 millones de euros anuales

Imagen del nuevo asfalto en la avenida de Carlos V - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha finalizado las obras de reasfaltado en la Avenida Carlos V, en el Prado de San Sebastián. La actuación se ha enmarcado dentro del Plan de Mejora de Pavimento y Asfalto, cuya dotación económica ha aumentado un 43% respecto al año anterior y ha ascendido a los 20 millones de euros anuales.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con esta obra, el Gobierno de José Luis Sanz ha completado el reasfaltado de todo el eje formado por las avenidas Menéndez Pelayo, El Cid y Carlos V, que recupera así un pavimento renovado tras "décadas de abandono".

A su vez, el delegado Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha recordado que la partida ha pasado de los "8 millones que destinaba el PSOE a los 20 millones de ahora", además ha incidido en la "prioridad" que supone para el partido "recuperar el asfalto de la ciudad", puesto que numerosas calles "han sufrido el abandono de gobiernos anteriores", ha aseverado el delegado.

De la Rosa, ha destacado que han conseguido "una vía más segura y con un asfalto de calidad, mejorando las condiciones de esta importantísima avenida de la ciudad que conecta diferentes zonas y facilita el acceso al centro histórico", y en la que además confluyen numerosas líneas de autobuses.

El nuevo contrato ha reforzado la capacidad operativa de las tres empresas que han trabajado en estos servicios, además de incluir un plan con la división de la ciudad en tres grandes sectores operativos. La actuación de la avenida Carlos V está localizada en el sector que comprende los distritos Sur, Nervión, Cerro-Amate y San Pablo-Santa Justa.

LA INVERSIÓN EN EL PRADO DE SAN SEBASTIÁN

Estas obras de mejora del pavimento se suman a otras actuaciones que el Gobierno de José Luis Sanz ha impulsado durante el último año en el entorno del Prado de San Sebastián que han contado con una inversión de 1.618.290 euros. Entre ellas destaca la puesta en marcha de la Ciudad de los Niños, el nuevo parque infantil que ya ha finalizado su primera fase de ejecución.

Esta actuación ha supuesto una inversión de 921.196 euros y ha permitido crear una nueva zona de juego de 1.164 metros cuadrados, tematizada en torno a la identidad festiva de Sevilla, lo que supone un espacio articulado en tres ámbitos y cuenta con una estructura inspirada en la histórica Pasarela de la Feria.

Por otro lado, las recientes obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que Emasesa acomete en la calle Ciudad de Ronda y de instalación de una nueva red de abastecimiento en las calles perpendiculares Infante don Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans, que cuenta con un presupuesto de 597.094 euros.

Asimismo, a petición de los propios vecinos, el Ayuntamiento ha incorporado el pasado mes de enero nuevas vías del entorno de la avenida de Portugal y Diego de Riaño al servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES).

Las calles incluidas en la zona azul han sido la avenida de Portugal, la avenida de la Borbolla, la calle Diego de Riaño, la calle de Ciudad de Ronda, la calle Infante Carlos de Borbón y la calle Infanta Luisa de Orleans.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido 100.000 euros para la renovación integral del acerado de las calles Fernando Villalón y Antonio Cortés Lladó, arterias fundamentales de paso entre los barrios del Porvenir, Huerta de la Salud y San Bernardo, así como un tramo de la calle Alfonso de Cossío.