El Ayuntamiento de Sevilla recibe el reconocimiento de la FAMP por su compromiso con la cooperación internacional

El delegado de Derechos Sociales, José Luis García recibiendo el reconocimiento de la FAMP. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha recibido el reconocimiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) por su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo, en el marco de la jornada organizada con motivo del Día de las Personas Cooperantes.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que "recibir este reconocimiento nos honra, pero también nos compromete", al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de las personas cooperantes, las entidades sociales y los profesionales que trabajan para avanzar hacia un mundo más justo.

En este sentido, ha indicado que detrás de la cooperación al desarrollo "no hay solamente administraciones, proyectos o recursos económicos". Hay personas, entidades y profesionales que dedican su conocimiento, su tiempo y, en muchas ocasiones, parte de su vida a trabajar por los demás", ha añadido.

Asimismo, García ha defendido el papel de los gobiernos locales como actores fundamentales de la "cooperación descentralizada" y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. "La responsabilidad de una institución pública no termina en sus límites territoriales. Vivimos en un mundo profundamente interconectado y, por eso, la solidaridad tampoco puede entender de fronteras", ha afirmado.

Además, García ha señalado que este reconocimiento debe entenderse como un reconocimiento colectivo a todas las personas y organizaciones que hacen posible la cooperación internacional, especialmente a quienes trabajan sobre el terreno.