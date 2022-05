El Ayuntamiento de Sevilla reclama a AVRA que reforme las redes de electricidad de Martínez Montañés ante los cortes

Marisa Gómez pide "poner fin" a la interrupción del suministro, derivada de las acometidas ilegales para cultivos de marihuana

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Ayuntamiento de Sevilla responsable del Distrito Sur, Marisa Gómez (PSOE), ha solicitado este jueves en la Mesa de Vivienda del Polígono Sur que la Agencia AVRA, dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Cs; ejecute una intervención completa de reforma del sistema eléctrico en los bloques de su titularidad de la barriada de Martínez Montañés, para garantizar el suministro eléctrico de forma permanente y poner fin a "la pesadilla" de las prolongadas interrupciones en el abastecimiento de energía, derivadas de saturaciones de la red fruto de las acometidas ilegales instaladas para alimentar los cultivos interiores de marihuana.

Según la edil socialista responsable del Distrito Sur, en dicha reunión, la representación de AVRA "únicamente ha planteado un proceso de regularización de las viviendas que no resuelve el problema grave de la instalación eléctrica", toda vez que recientemente se celebraba una nueva movilización en el Polígono Sur en demanda de que las administraciones y Endesa solucionen esta situación, al afectar los fallos de energía tanto a viviendas usadas para cultivos de marihuana, como a vecinos que no pagan por el suministro, a otros que sí lo hacen o a quienes no lo pagan pero por carecer de recursos para ello.

"Es fundamental que la Junta de Andalucía planifique y ejecute las inversiones necesarias en estos bloques para que cuenten con una instalación eléctrica adaptada a la normativa y los boletines de enganche, que son imprescindibles para que la situación se pueda ordenar y que esté garantizado el suministro", ha explicado la delegada del Distrito Sur, tras los sucesivos incendios de transformadores eléctricos en el Polígono Sur, a cuenta de las acometidas ilegales para los cultivos de marihuana, extremo que ha agravado los cortes de electricidad.

Marisa Gómez ha expuesto que el pasado mes de enero ya remitió una primera carta a AVRA para pedir una "solución permanente" para las familias de los bloques de su titularidad en la barriada de Martínez Montañés, donde median voces críticas contra los poderes y contra Endesa, "solicitud que se ha reiterado en repetidas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una respuesta adecuada por parte de la Agencia".

"Son bloques de su titularidad y es la responsabilidad de AVRA garantizar que cuenten con una instalación eléctrica adecuada, con boletines de enganche y con los inquilinos en situación regularizada. Eso no se ha producido. Ha habido una falta de atención constante durante estos meses. Hasta ahora, hemos mantenido la máxima lealtad institucional y hemos evitado la confrontación con este tema. Pero se trata de una situación que requiere de una atención prioritaria por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que no se ha producido en todos estos meses", ha opinado Marisa Gómez.

La delegada del Distrito Sur, además, ha requerido a AVRA que recupere su presencia en el Polígono Sur con carácter permanente como ha ocurrido durante años y que además sea una sede permanente como tenía.

En este sentido, esgrime que el Ayuntamiento ha llegado incluso a poner a disposición a la agencia espacios municipales o a colaborar en la búsqueda de un sitio adecuado. Marisa Gómez ha expuesto, asimismo, que "la calidad del suministro eléctrico (que prestan las distribuidoras) es una competencia de la Junta de Andalucía", tratándose de una competencia "compartida" según el Estatuto de Autonomía.