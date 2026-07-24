El Ayuntamiento de Sevilla reconfigura la atención de personas sin hogar con camas individuales y triplica monitores

Trabajadores de servicios sociales con el delegado - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo modelo de atención a personas sin hogar, para el que ha incorporado medios materiales y humanos, triplicando los monitores hasta alcanzar la treintena además de reconfigurar los espacios de acogida mediante la instalación de camas y baños individuales, para dotar a los centros de mayor privacidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el nuevo modelo pretende configurar un sistema más moderno, más eficaz y mucho más humano, capaz de dar respuesta a una realidad que hasta ahora apenas encontraba cobertura y de reforzar la coordinación entre los servicios sociales y el sistema sanitario.

De esta manera, se han incorporado por primera vez nueve Técnicos en Cuidados de Enfermería para ofrecer una atención sociosanitaria de calidad, así como una enfermera, reforzando el seguimiento sanitario de las personas usuarias. El número de monitores se triplica hasta alcanzar los 30 profesionales, se añade la figurad de educadora social, que permitirá desarrollar más actividades de intervención e inclusión, además de dos trabajadoras sociales.

Asimismo, las habitaciones pasarán a disponer de camas individuales, sustituyendo las antiguas literas; se incrementa el número de baños, que serán individuales y adaptados; se habilitan habitaciones específicas para personas con problemas de salud, dotadas de camas articuladas y equipamiento adecuado; y este modelo contará además con una sala de enfermería para realizar curas, seguimientos y valoraciones sanitarias en condiciones de privacidad y seguridad.

Además, incorporarán un vehículo propio para facilitar traslados, citas médicas y todas aquellas gestiones necesarias para acompañar a las personas durante su proceso de recuperación e inclusión social. Reforzamos igualmente los servicios de limpieza y vigilancia para garantizar el correcto funcionamiento de los tres centros.

Al hilo, el delegado de Área de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, e Igualdad, José Luis García, ha defendido que detrás de cada plaza "hay personas". "Personas que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas y que merecen ser atendidas con dignidad", ha afirmado.