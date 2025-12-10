El Ayuntamiento de Sevilla reconoce a varios artesanos con los premios de la 26 Feria de Artesanía Creativa

Entrega de premios en la Feria de Artesania Creativa de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido este miércoles a diversos artesanos de la ciudad con los premios de la edición número 26 de la Feria de Artesanía Creativa y ha destacado sus trayectorias como "referentes de calidad, prestigio y creatividad".

El delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha entregado los premios junto a la presidenta de la Federación Artesanal de Sevilla, Antonia Rubio, según una nota remitida por el Consistorio.

En esta edición, el jurado de estos premios ha seleccionado, entre los 50 talleres que forman parte de la feria varios galardonados entre las tres categorías que se conceden anualmente.

El premio a la mejor obra conjunta ha recaído en el taller 'Enuso Cerámica', de Jesús Siera e Inmaculada Mosqueda, por "fusionar el arte con la funcionalidad, creando piezas utilitarias de gres con un diseño depurado y una calidad técnica excepcional".

El reconocimiento a la mejor imagen conjunta del producto ha sido para el taller 'Walliewood', de Laura Mata, por "su esfuerzo de mejora continua y presentar una imagen conjunta limpia, moderna y creativa, resaltando la originalidad de sus piezas, logrando una experiencia inmersiva para el visitante en su stand".

Por último, el premio al mejor taller y trayectoria de FAS se ha concedido a 'Lagartijas Plata' del taller de Carlos Tagua, "por su presencia ininterrumpida en las 26 ediciones de la feria, logrando que su trabajo en plata, ejecutado con rigor y respeto al oficio, y ofreciendo un producto asequible para el gran público".

En paralelo, se han otorgado otorgar menciones especiales a los talleres 'Góngora Cerámica' de Alfonso Hidalgo, y 'Forja Lebrija' de Juan José Gómez Delgado. Estas menciones suponen la admisión automática, sin proceso de selección, para la próxima edición de la feria.

Pimentel ha destacado durante la entrega de estos premios que "la artesanía de Sevilla es sinónimo de calidad y de ciudad" y ha recordado "el convenio que anualmente se firma con la Federación Artesanal aportando 100.000 euros del presupuesto municipal para la organización de estas ferias y acciones de promoción del sector".

Asimismo, ha puesto en valor el asesoramiento que se presta a los artesanos a través del programa Sevilla Emprendedora, y que el sector de la artesanía "se ha integrado en el programa de BonoSevilla para fomentar la compra de productos artesanales".