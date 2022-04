El Ayuntamiento de Sevilla recuerda al PP que "la mayor tenedora" de locales sin actividad del Polígono Sur es la Junta

Archivo - Sevilla.-Flores afirma que "no existe" un informe ambiental de la Junta que paralice la tramitación del barrio de Pítamo

Archivo - Sevilla.-Flores afirma que "no existe" un informe ambiental de la Junta que paralice la tramitación del barrio de Pítamo - AYTO. - Archivo

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Distrito Sur, Marisa Gómez, ha recordado este viernes al Partido Popular que la mayor propietaria de locales --la mayor parte de ellos sin actividad-- de todo el Polígono Sur es la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucia (AVRA).

"Tanto es así que hemos tenido que pedir permiso a la Junta para llevar a cabo los planes especiales de limpieza de vías o grafitis de las fachadas de entornos comerciales con nuestros recursos en estos locales y zonas comerciales porque la Junta no lo hacía, a pesar de ser de su competencia dentro del plan de cuidados del barrio que se coordina con la mesa de cuidados del barrio", ha destacado el Consistorio en un comunicado.

Por este motivo, la delegada ha lamentado las propuestas de sus portavoces "que parece que no son de aquí, acaban de llegar o no conocen la realidad de los distritos y de toda la ciudad", ha añadido la delegada municipal. En este sentido, Gómez ha apuntado que de la misma forma que son muchas las viviendas de titularidad autonómica que siguen pendientes de regularización y de actualización de condiciones y suministros, como es el caso de la luz, "en el Polígono Sur hay muchas entidades y particulares interesados en dotar de actividad estos espacios, cuestión que vienen reclamando en los últimos años".

"No tiene explicación que sus portavoces reclamen la intervención

municipal cuando desde la Junta, donde gobiernan, no se hace nada para ofrecer soluciones a competencias que son de su directa responsabilidad", ha subrayado Gómez. Frente a esta realidad, la delegada ha recordado el éxito de los planes de empleo que se vienen desarrollando por el gobierno municipal en los últimos años, "en los que se ha recuperado esta iniciativa aunque no sea competencia municipal con programas específicos de la mano de entidades y asociaciones además de Emasesa y con proyectos consolidados como es el Plan Integra".

De forma paralela, "han permitido poner en carga los locales de titularidad propia en los barrios de la ciudad, sobre todo en las zonas de

transformación social". Esta acción combinada de Emvisesa y la Gerencia de

Urbanismo ha impulsado la actividad de pequeñas empresas y de emprendedores así como de organizaciones sin ánimo de lucro que impulsan la economía y consagran su actividad a las necesidades de los barrios.