El Ayuntamiento de Sevilla refuerza el arbolado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con 767 nuevas plantaciones

Plantaciones en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal, a través del Servicio de Parques y Jardines de la delegada Evelia Rincón, está desarrollando nuevas plantaciones en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca dentro del Plan de Gestión de Plantaciones de la campaña 2025-2026, que contempla la incorporación de 767 nuevos árboles en distintos puntos del distrito.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, entre las zonas con mayor número de plantaciones previstas destacan la Urbanización Polígono Aeropuerto, con 47 árboles; la calle Hermanas de la Cruz, con 35 y la Plaza Fernanda Calado Rosales, con 25 nuevos ejemplares.

Al respecto, ha indicado que estas actuaciones permitirán "reforzar la cobertura vegetal, ampliar las zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental y la conexión verde entre los distintos barrios del distrito".

Asimismo, el Consistorio ha anunciado que algunas de estas plantaciones ya están en marcha. En la calle Faustino Gutiérrez Alviz se han plantado 16 Lagerstroemia indica y cinco Bauhinia variegata, a las que se sumarán en los próximos días 2 Koelreuteria paniculata y 21 Platanus hispanica, especies que aportarán sombra, color y mayor confort climático a esta importante vía de Sevilla Este.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "este balance refleja una planificación ordenada y constante en el distrito, con actuaciones pensadas para ampliar la sombra, reforzar los espacios verdes y mejorar el confort de los vecinos, siempre con criterios técnicos y de mantenimiento a largo plazo".

Asimismo, ha subrayado que "seguimos avanzando distrito a distrito con una política de plantaciones responsable, que no solo incorpora nuevos árboles, sino que garantiza su seguimiento, reposición y consolidación para que el arbolado forme parte estable del paisaje urbano".

Para asegurar la supervivencia de los nuevos ejemplares, el Ayuntamiento aplica un sistema reforzado de riegos de consolidación, con aportes de 50 litros por sesión durante dos años, registros obligatorios y control técnico. Los árboles llevarán tutores con marca rosa, que facilitarán su identificación y seguimiento.

Aunque existe un porcentaje natural de pérdidas estimado en torno al 10 %, todos los ejemplares que no prosperen serán repuestos a coste cero, salvo en casos de vandalismo.

Estas actuaciones en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca se enmarcan en la campaña municipal de plantaciones, que prevé 6.511 nuevos árboles este año y permitirá superar los 16.500 ejemplares en tres años, el mayor impulso al arbolado urbano de Sevilla en décadas. Con este plan, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma "su compromiso" con una ciudad "más verde, saludable y preparada" frente al cambio climático.