El Ayuntamiento de Sevilla remarca 25 millones de euros de inversión en colegios públicos durante el inicio del curso

Corporación municipal en el inicio del curso en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha remarcado este jueves una inversión de más de 25 millones de euros para mejoras en colegios públicos durante el inicio del curso escolar.

Así, el alcalde, José Luis Sanz, ha recorrido los colegios concertados Las Irlandesas de Bami y Padres Blancos, así como el CEIP Tartessos, destacando que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en este centro de Sevilla Este una actuación integral que ha incluido la pintura de todo el centro y la mejora de tres zonas de Infantil en los patios.

El alcalde ha recordado que, desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento "tenía claro que los colegios necesitaban más inversión, más mantenimiento y, sobre todo, más atención".

"Ese es el camino que estamos siguiendo. Solo en estos últimos meses hemos puesto a punto 49 colegios, con una inversión de 5,6 millones de euros, que forman parte de los 25 millones que hemos destinado a nuestros colegios públicos durante estos tres años", ha señalado.

Sanz ha puesto como ejemplo de estas actuaciones el CEIP Tartessos, donde se ha realizado una intervención que "ha permitido mejorar de manera integral la imagen y las condiciones del centro".

"Cuidar un colegio no es solamente hacer obras. Es mantenerlo y cuidarlo todos los días. Y ahí también hemos querido cambiar las cosas", ha afirmado.

En este sentido, los 108 colegios públicos de Sevilla cuentan este curso con el Plan Colegios Limpios, un nuevo modelo de limpieza que contempla una planificación individualizada para cada centro, adaptada a sus instalaciones y necesidades.

El plan incorpora un mínimo de 389 trabajadores destinados a la limpieza de los 108 colegios, lo que supone una media de 3,6 trabajadores por centro y prácticamente duplicar el número de trabajadores existentes hasta ahora.

Por último, el alcalde ha querido trasladar su felicitación a toda la comunidad educativa de Sevilla con motivo del comienzo del nuevo curso escolar.