El Ayuntamiento de Sevilla renovará el pavimento de Cardenal Ilundain y el del parque de El Plantinar

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita barrios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que renovará el pavimento de Cardenal Ilundain y el del parque de El Plantinar dentro de su Plan de Mejora del Distrito Sur donde ya se han invertido 7,5 millones de euros.

Según ha indicado el Gobierno local en un comunicado, estas dos nuevas obras cuentan con un presupuesto de 300.000 euros. Además del reasfaltado y la adecuación de pavimentos, se llevará a cabo la instalación de una nueva red de saneamiento.

Seguimos trabajando distrito a distrito para que cada barrio de Sevilla cuente con las infraestructuras que los sevillanos y sevillanas merecen y el Distrito Sur es un buen ejemplo de ello. Con más de 7,5 millones de euros invertidos en estos tres años, estamos dando respuesta a demandas históricas de los vecinos y mejorando su calidad de vida", ha detallado el alcalde, José Luis Sanz.