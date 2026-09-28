Moreno apuesta por la gestión y colaboración público-privada ante la vivienda frente a la "ideología" y las "proclamas"

1120897.1.260.149.20260928132557 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este. A 28 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este lunes que el "grave problema" de la vivienda "necesita menos ideología y más gestión" para resolverlo, así como ha reivindicado la colaboración público-privada como vía para abordarlo, frente a las "proclamas" o decisiones "unilaterales".

Son mensajes que Juanma Moreno ha trasladado durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este, en la capital andaluza, en la que ha subrayado que, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), "el acceso a la vivienda ha ido escalando" hasta situarse entre los tres primeros "problemas" para los españoles actualmente.

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz que preside asume este "reto" como "una línea de acción que tiene que ser prioritaria y debe ser urgente", y ha advertido de que "si alguien cree que va a solucionar el problema de la vivienda con proclamas, no solamente se equivoca, sino que va a generar una frustración y una melancolía en la población".

En esa línea, ha aseverado que "este es un problema muy grave, tremendamente grave", que "requiere del concurso de todos y cada uno de los actores" que, de alguna manera, están vinculados "al ámbito de la construcción", entre los que ha subrayado que las instituciones públicas juegan un "papel destacado".

En ese punto, Moreno ha querido poner en valor la "colaboración y cooperación entre instituciones", y ha reivindicado que la Junta ha "multiplicado por cuatro la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) desde el año 2019, alcanzando la cifra de 18.300", y Andalucía se ha convertido en "la tercera comunidad autónoma que más vivienda de VPO está impulsando".

Además, ha destacado que la Junta "lidera la construcción de vivienda libre en España", desde el convencimiento de que, "hay un problema de oferta y demanda", y "cuantas más viviendas se pongan en marcha, se construyan, más posibilidades habrá de romper esa diferencia entre oferta y demanda".

"NO EXISTEN VARITAS MÁGICAS"

De igual modo, el presidente de la Junta ha señalado que este es "un asunto tan serio" para el que "no existen varitas mágicas". "Ya nos gustaría" que las hubiera, "porque es verdaderamente muy frustrante ver a tantos jóvenes y a tantas familias sufrir por no poder acceder a un hogar digno", ha apostillado Moreno, que ha comentado que él mismo se encuentra "por muchas calles de Andalucía con jóvenes" que le cuentan la "realidad dramática" que viven, en la que, pese a haberse "esforzado" en su formación y sus estudios, no pueden "ni siquiera alquilar una vivienda porque no las hay".

En ese punto, Moreno ha sostenido que "el reto de la vivienda no se resuelve con una sola medida, ni de manera unilateral por parte de una administración en solitario". Sería "un error", según ha opinado el presidente andaluz, que ha rechazado además que este problema se pueda resolver "enfrentando a lo público y a lo privado", que, en su opinión, conforman "dos esferas complementarias y fundamentales".

Moreno ha agregado que, "después de escuchar a centenares de actores que participan en el ámbito de la vivienda, el problema se empieza a resolver cuando se construye más, movilizando mucho suelo, agilizando los trámites y los plazos, restándole cargas administrativas, burocráticas e impuestos a gran parte de los procedimientos que hay a la hora del desarrollo urbanístico y de construir una vivienda, en colaboración con los promotores y con las constructoras".

"Tenemos que hablar con promotores y constructoras, que tener un diálogo franco y complicidad con ellos", ha proclamado en esa línea Juanma Moreno, quien también ha apostado por sumar "todos los recursos disponibles" procedentes de administraciones como ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno de España y, "por supuesto, fondos europeos".

Moreno ha defendido que el Ejecutivo andaluz que él preside lo tiene "clarísimo" y ha desplegado "una ambiciosa batería de iniciativas para poder construir más viviendas protegidas y hacerlo, además, en el menor tiempo posible", porque es "un problema acuciante".

Ha agregado que "el objetivo global es impulsar desde Andalucía 20.000 nuevas viviendas asequibles en los próximos cinco años, duplicando así el ritmo de promoción que tenemos en la actualidad". "Es una estimación prudente y realista, no queremos vender motos, sino que hemos hecho un cálculo con el ritmo y con los recursos que disponemos, lo que podemos hacer, y podría incluso ir a más, porque contamos con una bolsa de suelo con capacidad de más de 43.000 viviendas que vamos a poner en marcha", ha comentado el presidente de la Junta.

Moreno ha destacado además que "comprar una vivienda en Andalucía será menos costoso en el año 2027", porque "los andaluces que compren una vivienda de segunda mano podrán beneficiarse de una nueva rebaja del impuesto que se paga por la compra" merced a que desde la Junta van a "bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7 al 6,75%, y lo vamos a seguir bajando año tras año hasta llevarlo al 6%".

Además, el presidente ha destacado que su gobierno va a "elevar el límite del precio de la vivienda para los tipos reducido y superreducido de los 150.000 a los 200.000 euros, adaptándolo más a la realidad", y ha valorado que, estas medidas, según los "cálculos" de la Junta, "van a beneficiar a cerca de 150.000" andaluces.

Moreno ha concluido incidiendo en la idea de que "el problema de la vivienda necesita menos ideología y más gestión", y que "cuanto más gestión hagamos y menos ideología haya, del ámbito que sea, en el ámbito de la vivienda, más fácilmente será acercarnos a la solución de este grave problema que no solamente tenemos en Andalucía, sino que tenemos en el conjunto de España".