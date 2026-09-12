El Ayuntamiento de Sevilla renueva el CEIP Julio Coloma y mejora la accesbilidad de los exteriores

Colegio en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha detallado este sábado la renovación del CEIP Julio Coloma y las mejoras de accesibilidad de los exteriores de este colegio público.

En un comunicado, el Gobierno local ha informado de que la delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha supervisado estos trabajos en los que se han renovado las puertas del centro, así como una mejora de accesibilidad de los exteriores de este centro educativo del distrito Bellavista - La Palmera.

En el plano de la puesta a punto de estos centros, el Ayuntamiento está ultimando obras en 49 centros públicos con una inversión de 5,6 millones de euros en obras en ejecución, 9 millones en fase de redacción, cerca de 10 millones en actuaciones ya entregadas y más de 1,5 millones de euros en proyectos en tramitación.