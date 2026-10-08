El Ayuntamiento de Sevilla renueva la glorieta Fuerte de Navidad y sus parterres anexos en Santa Clara

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado los trabajos de reajardinamiento integral de la glorieta Fuerte de Navidad y de sus dos parterres anexos. Situada al final de la avenida Kansas City, muy cerca del nudo de la Gota de Leche y la circunvalación SE-30, en el distrito San Pablo-Santa Justa, la actuación ha permitido renovar por completo la vegetación y mejorar las condiciones de conservación de este espacio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han supuesto la retirada de los arbustos y setos que se encontraban deteriorados, así como la preparación y mejora del terreno para acoger las nuevas plantaciones. Se ha aportado tierra vegetal y materia orgánica para mejorar las condiciones del suelo y favorecer el desarrollo de la nueva vegetación.

De esta manera, la actuación ha permitido crear una nueva imagen para la glorieta y sus parterres anexos, incorporando masas vegetales adaptadas a las condiciones climáticas de Sevilla, con especies seleccionadas por su resistencia, bajo mantenimiento y valor ornamental.

Las nuevas plantaciones han sido ejemplares de Russelia equisetiformis, con su característica floración colgante, y Rosmarinus officinalis 'Prostratus', una variedad de romero de porte rastrero que funciona como planta aromática y tapizante.

Además, el proyecto ha incluido la creación de rocallas ornamentales, con piedra de gran tamaño y gravilla decorativa, así como nuevas zonas de césped mediante tepes, que permiten disponer de una cobertura vegetal homogénea desde el inicio.

Uno de los elementos destacados de la actuación ha sido la renovación y optimización del sistema de riego, que permitirá adaptar el mismo a las diferentes necesidades de las zonas verdes, con sistemas específicos para el césped y para las plantaciones de arbustos y arbolado.

Igualmente, la instalación ha incorporado sectorización y telegestión, lo que permitirá controlar de forma más eficiente el consumo de agua y ajustar el riego a las necesidades de cada zona. La actuación de reajardinamiento de la glorieta Fuerte de Navidad y sus parterres anexos ha supuesto una inversión total de 127.787,74 euros.