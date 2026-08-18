El Ayuntamiento de Sevilla renueva más de 31.300 farolas con una inversión de 17,5 millones de euros

Instalación de farola LED en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha renovado desde mayo de 2023 un total de 31.361 luminarias de alumbrado público en toda la ciudad, sustituyéndolas por tecnología led de alto rendimiento energético. La inversión total destinada a esta renovación y a la mejora de la red de alumbrado público asciende a 17.549.925 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones, desarrolladas en todos los barrios de la ciudad, han permitido sustituir luminarias de descarga obsoletas --de baja eficiencia, alto consumo y luz amarilla con mala reproducción del color-- por nuevas luminarias led de alta eficiencia y bajo consumo, con una temperatura de color de 3.000 kelvin que ofrece una luz blanca cálida y una buena reproducción cromática.

De esta manera, el cambio ha permitido a los usuarios de los espacios públicos una mejor detección de los elementos y mayor confort visual, lo que redunda en un incremento de la seguridad vial. Además, las nuevas luminarias mejoran la seguridad eléctrica y la fiabilidad del funcionamiento de la red. El ahorro energético medio conseguido con estas actuaciones alcanza el 66%.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado sobre este asunto que han renovado prácticamente "cuatro de cada diez luminarias del alumbrado público". "No se trata solo de ahorrar energía y dinero, que también, sino de mejorar la seguridad vial y peatonal de los sevillanos gracias a una luz de mejor calidad", ha añadido.

La mayor parte de la inversión, un 80%, se ha destinado a la sustitución de luminarias de descarga por led, si bien también se han acometido otras mejoras: dotación de redes equipotenciales subterráneas a los soportes para reforzar la seguridad eléctrica, mejoras en centros de mando, protección y control, y la ampliación de la red de alumbrado en algunos parques y calles.

Por otra parte, también se ha llevado a cabo actuaciones de sustitución de soportes obsoletos por otros nuevos galvanizados y pintados de mayor resistencia sustituyendo alrededor de 350 unidades, de manera que se ha renovado el 41 por ciento del parque de alumbrado público en los últimos tres años.

Con ello, el conjunto de luminarias led ya representa actualmente el 75 por ciento del total del parque de alumbrado público de Sevilla, a lo que De la Rosa ha explicado además que las luminarias antiguas "suponían un gasto mayor y ofrecían una peor visibilidad". "Con esta inversión conseguimos ahorrar un 66 por ciento de energía" y, al mismo tiempo, "garantizar espacios públicos más seguros y confortables para el conjunto de la ciudadanía", ha incidido.