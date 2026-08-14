El Ayuntamiento de Sevilla renueva el pavimento de la Ronda Supernorte tras una inversión de 5,8 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis, en una visita a las obras de reasfaltado de la SE-20 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha renovado el pavimento de la SE-20, conocida como Ronda Supernorte, tras más de tres décadas sin intervenciones. La actuación ha contado con una inversión final de 5,8 millones de euros y se ha ejecutado por fases para garantizar la operatividad de la vía y minimizar las afecciones al tráfico.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos se han realizado desde el Estadio de la Cartuja, en la salida de Carlos III, hasta la salida hacia la carretera A-8008, de Sevilla a Brenes, incluida esta conexión, en dirección hacia la autovía A-4.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la importancia de esta actuación para mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en una vía estratégica para la movilidad del norte de la ciudad.

"Hemos actuado sobre una carretera que llevaba desde 1992 necesitando una intervención integral y que hoy es responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla y así hemos cumplido", ha añadido, a la vez que ha afirmado que el objetivo es que los sevillanos "ya puedan circular por estos 10,3 kilómetros en cada sentido con todas las garantías de seguridad y con un firme a la altura de lo que merece una ciudad como Sevilla".

Una vez finalizados estos trabajos de repavimentación, se continuará con el embellecimiento de las medianas y las rotondas, que pondrán a punto a esta arteria clave de la movilidad de la ciudad. La intervención ha resultado fundamental debido al "deterioro generalizado" que tenía el firme, que presentaba fracturas, socavones y cuarteamientos que afectaban a las condiciones de circulación.

Al hilo, Sanz ha indicado que no ha sido un simple asfaltado. "Hemos reparado de manera integral una infraestructura fundamental para Sevilla", ha incidido. En contexto, el primer edil ha remarcado que estos trabajos se unen a los más de 150 kilómetros de asfaltados que han renovado en toda la ciudad de Sevilla en los últimos tres años.