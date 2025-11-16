El Ayuntamiento de Sevilla renueva el pavimento urbano: reasfaltado de la Carretera de Carmona y obras en distritos - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado los trabajos de reasfaltado de la Carretera de Carmona, desde la avenida Manuel del Valle hasta el cruce con las calles Gramil y Hespérides, en una arteria clave que une los distritos Norte, San Pablo-Santa Justa y Macarena. La actuación, con una inversión de 140.000 euros, forma parte del ambicioso Plan de Mejora de la Seguridad Vial que el Gobierno municipal desarrolla en toda la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los trabajos, que se han ejecutado en menos de tres días en un tramo de más de 600 metros, incluyen también la vía de servicio y mejoran el pavimento de una de las avenidas más transitadas de Sevilla, que conectan barrios como el Parque Atlántico y La Corza. El alcalde ha destacado que la actuación "saca del abandono de décadas" una vía fundamental para la movilidad de los vecinos.

Sanz ha enmarcado que esta intervención se suma a otras llevadas a cabo desde 2023, como el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en el distrito Macarena, con una longitud similar y una inversión de 140.000 euros, así como a la mejora de calles y avenidas de toda la ciudad, como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Grupo San Diego o Estrella Canopus, entre otras.

El alcalde ha señalado que estas actuaciones no solo mejoran la seguridad vial, sino que también reducen el ruido del tráfico y modernizan el pavimento de numerosas calles que llevaban décadas sin mantenimiento, contribuyendo a una ciudad más segura y transitable para peatones y conductores.

Además de la Carretera de Carmona, próximamente se realizará la repavimentación de calles del Parque Atlántico, como Asociación Vecinal Parque Atlántico San Matías y Las Dalias, vías que se encontraban totalmente degradadas y que se sumarán a otras calles clave del distrito Norte ya reasfaltadas, como la Avenida de las Asociaciones de Vecinos y la calle Arquitecto José Gómez Millán.

El Plan de Mejora de la Seguridad Vial continúa con nuevas actuaciones desde el lunes 17 de noviembre, que incluyen el reasfaltado de calles en los distritos Nervión y Este. Entre estas, destacan las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro, Alcuza y Ulises, con inversiones que suman cerca de 185.000 euros. Los trabajos se realizarán principalmente en horario nocturno para minimizar molestias a vecinos y comerciantes.

En la calle Ulises, ubicada en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, se renovará por completo el pavimento con una inversión de 90.000 euros entre el 17 y el 20 de noviembre, manteniendo la circulación en algunos tramos y estableciendo itinerarios alternativos para residentes y conductores.

Asimismo, las calles Alcuza y Céfiro, con una inversión de 52.744 euros, y Doctor Felipe Martínez, con 20.237 euros, verán renovado su pavimento durante el mismo periodo, con cortes nocturnos y desvíos temporales. La calle Pilar también será intervenida entre Luis Montoto y Concejal Francisco Ballesteros, garantizando la mejora integral del viario y la seguridad de la ciudad.