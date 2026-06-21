El Ayuntamiento de Sevilla renueva la pista deportiva del parque de La Barzola continuando con su transformación

Imagen de las actividades de remodelación de las pistas deportivas del parque de La Barzola. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado la segunda fase de las obras de remodelación del Parque Manuel Garrido, en el barrio de La Barzola, en el Distrito Macarena. Esta nueva actuación, que se ha ejecutado a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha contado con una inversión de 77.500 euros y se ha centrado en la "mejora de la zona polideportiva del parque".

Según una nota de prensa del Consistorio sevillano, las obras han consistido en la remodelación completa de la pista, la sustitución de las canastas, la recuperación de las porterías, retiradas durante la pandemia, y la instalación de redes protectoras perimetrales para "mejorar la seguridad y el uso deportivo de este espacio".

Los trabajos se han desarrollado tras la finalización de la primera fase de intervención, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, que "ha permitido renovar el cerramiento perimetral, construir un nuevo muro, mejorar los accesos peatonales y de servicio, reubicar el parque canino, adecentar y reorganizar las zonas ajardinadas, mejorar fuentes y mobiliario accesible e incorporar nuevas zonas verdes con sistema de riego por goteo".

Con esta segunda fase, la inversión acumulada en el Parque Manuel Garrido ha superado los 227.500 euros, sumando los más de 150.000 euros de la primera actuación y los 77.500 euros destinados a la pista deportiva.

En este sentido, el parque "quedará totalmente renovado en los próximos meses con la renovación de la zona de infantil, tercera fase de la transformación de este complejo", ha informado el Ayuntamiento.