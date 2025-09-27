El Ayuntamiento de Sevilla renueva las pistas deportivas del CEIP Vara de Rey

El delegado del Distrito Los Remedios, Manuel Alés, y la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, visitando las pistas deportivas del colegio público Vara de Rey en el barrio de Tablada. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Sevilla, encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, ha renovado las pistas deportivas del colegio público Vara de Rey en el barrio de Tablada. En este sentido, el delegado del Distrito Los Remedios, Manuel Alés, y la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, han recepcionado el resultado de estos trabajos impulsados por el propio distrito y que "mejoran de manera rotunda esta zona común de este centro educativo que estaba totalmente abandonada", ha destacado Gastalver.

En una nota de prensa, el Consistorio ha detallado que esta actuación ha contado con una inversión de más de 28.000 euros y se une a la otra pista del centro ya renovada por el actual gobierno municipal en 2023 con una inversión de 13.000 euros y a los más de 20 centros que ya cuentan con unos espacios similares totalmente a punto tras la ejecución de más de 1,4 millones de euros.

Así, desde ahora, la pista del Vara de Rey cuenta con un tratamiento de primera calidad que mejora la práctica deportiva del alumnado, mejora su seguridad, y soluciona problemas de agrietamiento de un espacio que apenas había sufrido actuaciones en décadas, según ha indicado.

Por todo ello, Gastalver ha destacado "la importancia de estos trabajos que buscan mejorar el día a día y las herramientas para la educación de nuestros pequeños, así como los beneficios para toda la comunidad educativa". "Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas", ha señalado.

"Los colegios de Sevilla están en marcha. La hoja de ruta marcada para recuperar del abandono los colegios de Sevilla sigue su camino. Una inversión que no es más que la punta del iceberg de todo el trabajo que desarrollaremos para sacar del abandono los colegios de la ciudad", ha finalizado Gastalver.