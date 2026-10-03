El Ayuntamiento de Sevilla renueva los toldos del puente del Cachorro tras más de tres décadas de su instalación

Toldos del puente del Cachorro en Sevilla capital. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, procederá a retirar los paños del entoldado del puente del Cachorro a partir del próximo lunes 5 de octubre, unos trabajos que está previsto que se prolonguen hasta el día 23 del mismo mes. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha subrayado en una nota que "se trata de una actuación necesaria, ya que el entoldado, instalado en 1992, no había sido objeto de ninguna reforma en estos 34 años y presenta en la actualidad un importante deterioro y numerosas roturas".

En este sentido, el edil ha explicado que se trata de unos trabajos de "gran complejidad" puesto que "no existen patrones de los toldos originales y los paños no guardan la misma simetría entre ellos, por lo que hay que confeccionar de nuevo las lonas a partir de las existentes". Los paños originales serán sustituidos por otros de nueva elaboración, cuya fabricación comenzará una vez se hayan retirado los anteriores, que servirán de patrones para los siguientes. Una vez finalicen las labores de fabricación, se procederá al montaje de los nuevos toldos.

Estos trabajos se realizarán en horario nocturno para interferir lo menos posible en la movilidad de la zona. El Ayuntamiento renovará los toldos de ambas aceras. En primer lugar se actuará en el acerado sur, y, una vez finalizados éstos se hará lo propio en el otro acerado. La actuación completa de renovación del todo el entoldado tiene un coste en torno a 300.000 euros.

Una vez retiradas las lonas, y mientras se colocan las de nueva fabricación, se llevarán a cabo también tareas de adecentamiento y pintura de las barandillas del puente. Durante el periodo de fabricación de los toldos se aprovechará, asimismo, para renovar la pintura de la herrería y sus barandillas, así como para adecentar el acerado. Estas intervenciones se suman a otras mejoras recientes en el puente del Cachorro que está siendo reformado de manera integral.

El pasado mes de abril se realizaron las tareas de renovación del pavimento, y este verano se renovó la pintura de los mástiles de las luminarias. "Son actuaciones que demuestran que estamos comprometidos con el mantenimiento de uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad. Seguimos trabajando para cuidar Sevilla y para que luzca como merece tras años de abandono", ha concluido de la Rosa.