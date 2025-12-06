El Ayuntamiento de Sevilla resalta el valor patrimonial de los conventos en la 41 muestra de dulces del Alcázar

Edición 41 de muestra de dulces del Alcázar de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la 41 Muestra de Dulces de Conventos que se celebra en el Real Alcázar, animando a los sevillanos a asistir y apoyar a las órdenes religiosas de la ciudad, que mantienen su labor y patrimonio gracias a la venta de dulces. Durante su recorrido, Sanz agradeció también la labor de las personas voluntarias que colaboran en el evento y en la conservación de esta tradición, considerada ya una cita clásica en Sevilla.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el primer edil ha destacado que los conventos representan Bienes de Interés Cultural de gran valor, y que la venta de dulces permite a las religiosas sostener y conservar el patrimonio histórico que albergan. El alcalde ha subrayado que el cuidado y la rehabilitación del patrimonio es una prioridad para el Ayuntamiento, señalando que se trabaja para dar visibilidad a "todo el patrimonio oculto" de los conventos sevillanos.

El alcalde ha enmarcado de igual forma la creación de la Fundación Sevilla Oculta, en colaboración con la Archidiócesis y la Cámara de Comercio, y precisó que este año se han destinado 500.000 euros para la rehabilitación de conventos, como los de Santa Inés y Madre de Dios. Además, anticipó que el presupuesto de 2026 incluirá nuevas subvenciones para continuar estas labores de conservación. "Sevilla es la ciudad del mundo que más conventos aglutina después de Roma, con un incalculable valor patrimonial y con una historia fundamental para la ciudad", concluyó Sanz.

La exposición, organizada por la Archidiócesis de Sevilla, cuenta con la participación de una veintena de conventos de clausura, siete de la capital y trece de la provincia. Los visitantes podrán elegir entre cerca de 250 variedades de dulces, que suman aproximadamente 10.000 kilos, hasta el 8 de diciembre. El horario general es de 10,00 a 18,30 horas, con excepciones como el 5 de diciembre, que abrirá solo en horario vespertino, y la posibilidad de adelantar el cierre en caso de agotarse las existencias.