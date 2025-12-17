El Ayuntamiento de Sevilla restaurará la Plaza de San Ildefonso tras el hallazgo de adoquines de Gerena del siglo XIX

El delegado de Urbanismo de Sevilla, Juan de la Rosa, en la Plaza de San Ildefonso. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles la intención de restauración de la Plaza de San Ildefonso tras descubrirse importantes paños de adoquín de Gerena de finales del siglo XIX y principios del XX.

Según ha indicado el Consistorio, este hallazgo se ha producido durante los trabajos de fresado del asfalto que se están llevando a cabo durante estos días en la Plaza de San Ildefonso y el entorno de la Pila del Pato.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "por seguridad para el tráfico rodado y peatones" se va a asfaltar la vía "preservando de manera oculta y provisional estos adoquines, mientras Emasesa redacta, de manera conjunta a la Gerencia de Urbanismo, un proyecto completo de mejora de redes y recuperación del espacio de manera definitiva".

Asimismo, ha indicado que este proyecto se realizará "una vez pasada la Semana Santa". "El objetivo principal de esta actuación será preservar y poner en valor el adoquinado descubierto, integrándolo de manera adecuada en el espacio público", ha afirmado de la Rosa.

La Plaza de San Ildefonso, situdada en pleno Casco Antiguo, alberga el convento de San Leandro y la iglesia de San Ildefonso. La recuperación del pavimento original "contribuirá a dignificar este espacio, reforzando su identidad histórica y mejorando la calidad urbana del entorno".

En esta línea, De la Rosa ha destacado el compromiso del gobierno municipal con la protección del patrimonio histórico y "con la recuperación de elementos tradicionales que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, apostando por una intervención respetuosa que combine conservación, funcionalidad y puesta en valor del espacio público".