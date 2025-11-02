El Ayuntamiento de Sevilla reurbaniza la calle Mandarinas con aparcamiento, espacios peatonales y mejor iluminación

Imagen de la reurbanización de la calle Mandarinas de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha "transformado de manera integral" la calle Mandarinas y su entorno en la barriada de Santa Aurelia, en el Distrito Cerro-Amate.

Esta iniciativa del Gobierno municipal ha solucionado "importantes deficiencias urbanísticas", como la falta de accesibilidad, la ausencia de un drenaje adecuado, el desorden en el aparcamiento y la escasa iluminación.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz presentó hace unos meses a los vecinos de este barrio sevillano un proyecto que cuenta con un presupuesto de 355.688 euros y ha supuesto "una reordenación completa del espacio con la creación de dos islas de aparcamiento en batería y un itinerario peatonal accesible que conectará las viviendas colindantes con las zonas peatonales y el nuevo viario", ha señalado el primer edil.

En este sentido, el alcalde ha señalado que se han creado 44 plazas de aparcamiento y entre ellas, dos para personas con discapacidad. Del mismo modo, estas obras contemplan también la instalación de un sistema de drenaje sostenible que gestionará de forma eficiente las aguas pluviales mediante pavimentos permeables y redes de saneamiento, evitando acumulaciones de agua en la zona.

Del mismo modo, el Gobierno municipal ha mejorado la iluminación con un nuevo sistema de farolas y proyectores en los pasos de peatones, lo que incrementará la seguridad vial y la visibilidad nocturna.

Asimismo, se plantarán en las próximas semanas ocho almeces que proporcionarán sombra y continuidad estética reforzando el carácter verde del entorno, sumando más elementos vegetales al espacio ajardinado existente.

Con ello, el alcalde ha destacado la importancia de este proyecto para revitalizar la barriada de Santa Aurelia "que ha estado abandonada durante años y responde a una demanda histórica de los vecinos, eliminando barreras arquitectónicas y transformando un espacio degradado en una zona urbana moderna, accesible y segura".

Además, ha añadido que "también hemos atendido a la reclamación vecinal que se viene arrastrando desde hace décadas". En esta línea, el primer edil ha indicado que "hasta ahora existía una explanada de grava utilizada como aparcamiento improvisado, sin señalización ni ordenación, y con un mínimo acerado perimetral que carece de rebajes para personas con movilidad reducida. Eso ha desaparecido".

Por otro lado, la Plaza de las Cadeneras presentaba una conexión en mal estado con la Avenida de Andalucía mediante unas escaleras inseguras y sin barandillas.

Además de renovar el paisaje urbano, esta actuación ha incluido la apertura de un nuevo viario en la calle Mandarinas, que "mejorará los accesos a la barriada" y la conexión con la Avenida de Andalucía, conforme a las directrices marcadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El alcalde ha subrayado que este proyecto, desarrollado en colaboración con la Gerencia de Urbanismo, Emasesa y otras áreas municipales, "damos soluciones a los vecinos de la calle Mandararinas y pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento en hacer la vida más fácil a los sevillanos con la mejora de los barrios, haciendo de Sevilla una ciudad más inclusiva y sostenible"