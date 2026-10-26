El Ayuntamiento de Sevilla saca adelante las Ordenanzas Fiscales y salva la bajada del IBI con la abstención de Vox

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i), dialoga con el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (c); y con el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno (d) en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en Pleno Extraordinario las nuevas Ordenanzas Fiscales reguladoras de Impuestos para el año 2027, con la abstención del Grupo municipal Vox en todas ellas, salvo en la modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu), que ha sido rechazada.

Durante el Pleno Extraordinario, el PSOE y Vox se han abstenido en el resto de ordenanzas, salvo en la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que han apoyado con su voto afirmativo, mientras que Con Podemos-Izquierda Unida ha rechazado todos los puntos menos la modificación de los anexos de callejeros con clasificación viaria de nueva formación o denominación a efectos del Impuesto de Actividades Económicas y otros Tributos y Precios Públicos, del que se han extendido.

En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha apuntado algunas observaciones realizadas por el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) "lo suficientemente importante para replantearse estas ordenanzas", como la bajada del 1% del IBI a todos los propietarios, lo cual supone "un beneficio insignificante a la mayoría, pero produce una merma de dos millones de recaudación municipal".

Asimismo, ha criticado que las rebajas de IBI de los últimos tres años han supuesto "dejar de percibir 12 millones de euros por parte del Consistorio" y que las anteriores bonificaciones de empleo aprobadas por la administración local "no se han llegado a aplicar según la CESS".

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha justificado que España "es el país donde más ha subido la presión fiscal por culpa de Pedro Sánchez" y ha celebrado que aunque de han reducido impuestos en el Ayuntamiento, tienen "presupuestos récord".

Igualmente, han defendido que la rebaja de impuestos debe ir "hasta donde deje la ley" y han propuesto equiparar la bajada del IBI al IPC. "Se pierde una oportunidad para hacer justicia con aquellos que heredan una vivienda y deben pagar una plusvalía. Bastantes impuestos han pagado nuestros padres", ha criticado.

"Propiciaremos que salgan adelante algunas de estas ordenanzas y esperemos que los sevillanos que este Ayuntamiento es un dique de contención ante la presión fiscal", ha anunciado el sentido de su voto García Polavieja.

EL PSOE RECLAMA PROGRESIVIDAD

Desde el PSOE, la portavoz adjunta, Sonia Gaya ha afirmado que "no estar en contra de bajar impuestos", pero que rechazan "usarlo como eslogan sin analizar a quién benefician". "¿En el bolsillo de quién se quedan esos beneficios?", ha cuestionado.

En esta línea, ha criticado que la reforma del IBI no incorpore mecanismos de progresividad y que además, se ha rebajado el IBI a los Inmuebles de Características Especiales (BICE) y los tipos diferenciados, que tienen un "mayor valor catastral". ¿Es lo mismo bajarle el IBI a una subestación eléctrica a un piso en las Letanías?, ha añadido.

"No podemos aprobar esa rebaja del IBI generalizada. He echado de menos que usted se siente con los grupos para hablar del planteamiento de las ordenanzas. La fiscalidad de las viviendas solo les interesa cuando es la de Pedro Sánchez, ni de la Junta ni vuestro", ha concluido la concejal socialista.

Al hilo, el portavoz municipal, Juan Bueno, ha criticado que IU diferencie el tamaño de las empresas al discutir los beneficios a la creación de empleo. "No ponga en duda si la empresa es grande o pequeña, fomenta que generar empleo", ha aludido.

Aunque ha aceptado la observación de Vox que ha requerido mayor ambición en la rebaja de impuesto, pero ha afirmado que "la presión fiscal de Sánchez no puede recaer exclusivamente en el Ayuntamiento".

"Se recauda más porque se crea empleo y eso da riqueza. Echamos de menos reformas de la legislación nacional para que no asfixie a los Ayuntamientos, que no pueden gastar todo lo que tienen", ha concluido el delegado de Hacienda.

LA TASA DE RESIDUOS

Una vez votadas las ordenanzas, Sonia Gaya ha lamentado que para presentar "una ridícula reforma de las Ordenanzas Fiscales solo ha hablado de Pedro Sánchez" y ha argumentado que "es falso" que el Consistorio recaude más, y ha afeado que el Gobierno de José Luis Sanz "infle más el presupuesto". "Lleva tres años aplicando 40 millones de euros de la Tasa de Residuos sin traerlo ni una vez al Pleno", ha achacado.

Sobre ello, Juan Bueno ha indicado que esta tasa "se la ha inventado Pedro Sánchez" y que "obliga a los Ayuntamientos a pagarla todos los años".

Durante la comisión extraordinaria de Hacienda que en la que se votaron las enmiendas de los grupos a las ordenanzas presentadas por el Gobierno municipal, el PP aceptó cinco de las catorce alegaciones presentadas por Vox al proyecto fiscal para el próximo ejercicio, poco más del 30% de las mismas.

En concreto, incorporaron dos aportaciones relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en cuanto a la modificación de los requisitos para el acceso a la bonificación por inicio de actividad empresarial y para incluir un nuevo tramo en las nuevas bonificaciones propuestas para el IAE por creación de empleo.

Además, el Gobierno de José Luis Sanz dio voto favorable a otras dos alegaciones sobre el incremento de las bonificaciones propuestas por fomento del empleo, tanto en el caso de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), llevando ambos a través de transacciones, que han sido incluidas en el texto final.

APOYO DE LA CESS A LA NORMA Y BLINDAJE DE LAS VPO

Por su parte, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) aprobó por mayoría el anteproyecto de Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento para el ejercicio 2027, con bonificaciones y reducciones de tasas que suponen un ahorro fiscal acumulado de 12 millones de euros para los contribuyentes desde el inicio del mandato, según la estimación del Consistorio, además de que extenderán el blindaje de las VPO hasta los 13 años.

La medida central del anteproyecto reduce nuevamente el 1% en todos los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) --urbana, rústica, características especiales y tipos diferenciados--, lo que equivaldría a un ahorro de 1.760.000 euros para el conjunto de los bolsillos de los sevillanos. La CESS consideró favorable cualquier iniciativa "orientada a minorar la presión fiscal" y destaca que las actuaciones de reducción impositiva aplicadas a las actividades económicas "contribuyen a atraer inversiones y estimulan el crecimiento de empleo", tal como se refleja en el dictamen al que ha tenido acceso Europa Press.