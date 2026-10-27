Denuncian el "abandono" de las obras del tercer carril de la A-67 y piden responsabilidades

Archivo - Acceso a la autovía en Polanco - (C) JAVIER PARADELO - Archivo

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria ha denunciado que las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta A-67 entre Santander y Polanco llevan "semanas paralizadas y en estado de abandono".

La UTE adjudicataria retiró a finales del pasado mes de julio la maquinaria del tramo en cuestión y solicitó una revisión del contrato, mientras el Ministerio de Transportes negó entonces dicha paralización y aseguró que estaba negociando un modificado.

Desde entonces, se "arrastra" esta situación "sin que nadie dé una fecha para retomar los trabajos", se queja el partido morado en un comunicado.

Estas obras de ampliación arrancaron en abril de 2024, con un presupuesto de 172 millones de euros y contemplan la ejecución de un tercer carril en un tramo de 13 kilómetros.

Con motivo de un modificado del proyecto, la constructora, la Unión Temporal de Empresas San José-Aceinsa, solicitó el 16 de junio la "suspensión temporal total" de las obras alegando que estaban "muy condicionadas" con la redacción del mismo.

En agosto, el Gobierno de España aseguró que estaba "negociando" con la adjudicataria la revisión de precios reclamada y esperaba entonces que los trabajos recuperen "la velocidad de crucero lo antes posible", mientras recordaba a la empresa que había "un contrato que cumplir".

HA QUEDADO A MEDIAS.

El candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por Cantabria, Pablo Gómez, ha advertido de que el "abandono" de la obra tiene consecuencias directas sobre la seguridad de quienes circulan cada día por esta autovía.

"La obra se ha quedado a medias, con estrechamientos sin resolver y un firme en mal estado, lo que está detrás de los accidentes que se repiten prácticamente a diario en esos tramos", asegura, para incidir en que la estrechez de la zona "dificulta el paso de ambulancias y camiones de bomberos".

Desde Podemos piden que revisen "bien" la planificación y valoren "no retomar las obras en el tramo de Bezana", donde ya existen tres carriles y, por tanto, "no tiene sentido mantener afecciones innecesarias a la circulación".

Y aunque achacan la responsabilidad de esta situación al Ministerio de Transportes, que "ha permitido que una obra de esta magnitud se detenga sin un calendario claro de reanudación", también la extienden al Ejecutivo regional del PP, que "no pidió explicaciones al Gobierno central hasta el 27 de julio, más de cinco semanas después de que la empresa solicitara suspender las obras" y desde entonces se ha centrado en "el reproche político" y "sin ofrecer medidas".

En este sentido, Podemos indica que aunque la carretera es de titularidad estatal, la administración autonómica es competente en los servicios de emergencias.

Con todo esto, reclama un calendario "público y vinculante" para reanudar las obras, la optimización del proyecto evaluando el prescindir de los trabajos en zonas que ya disponen de capacidad "suficiente" como Bezana, el reasfaltado y la señalización "inmediata" de los tramos afectados, un protocolo de actuación con los servicios de emergencia que asegure el paso en cualquier circunstancia y "transparencia total" sobre el estado del contrato y posibles penalizaciones a la empresa, así como que se hagan públicos los datos de accidentes en la zona desde el inicio de las obras.