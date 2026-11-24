Archivo - Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio en Navidad. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido aprobar el Plan de Navidad de la Policía Local, tras más de dos horas de negociación con los sindicatos y a escasas 72 horas del encendido del alumbrado navideño, previsto para este viernes.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de CSIF Policía Local, Santiago Raposo, ha explicado que el plan ha salido adelante con el voto afirmativo de una sola coalición sindical municipal, Sppme-SAP-SEM, mientras que la coalición SPLS-USO, CSIF y Comisiones Obreras han votado que no, y UGT se ha abstenido.

En este sentido, ha justificado su negativa a que el alcalde ha traído un Plan de Navidad "tarde y mal". "No podemos estar a favor de este plan, porque es un plan que le conviene a él nada más, que le conviene que los policías trabajen el 5, 6, 7 y 8, cuando se prevé una gran afluencia de público, pero después deja del Plan Navidad uno de los fines de semana también más importantes para la ciudad, que es el 12 y el 13, con multitud de eventos y, sobre todo, con un evento multitudinario como es la Media Maratón Ciudad de Sevilla", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que CSIF tenía "muy clara" su postura, ya que la propuesta llevada por el Consistorio este martes "no ha mejorado nada la propuesta que nos traía el día 23 de octubre, donde todos los sindicatos votamos que no", y esta vez, con la misma propuesta, solo una sola coalición --que es la mayoritaria en este caso en el ámbito de la negociación colectiva--, Sppme-SAP-SEM ha votado de forma afirmativa.

"No sabemos si hay algo oculto detrás de esta negociación, pero creemos que de nuevo se firma un acuerdo, cuando todavía no hemos cobrado las Navidades del año pasado, de espaldas a lo que quiere la plantilla", ha concluido Raposo.