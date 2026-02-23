El Ayuntamiento de Sevilla saca a licitación la venta de los suelos para la construcción de seis microparkings

Archivo - Espacio pavimentado para parking en Valdezorras - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación este lunes la venta de los suelos de las calles Virgen de Luján; Virgen de la Antigua, ubicadas en el barrio de Los Remedios; y Bogotá, Genaro Parladé y Felipe II, en El Porvenir, para la construcción de seis microparkings.

La publicación de la oferta en el Portal de Contratación llega tras su aprobación definitiva el pasado 23 de enero en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento.

En concreto, se trata de la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional, de 5.333,14 m2 y un volumen de 42.665,12 m2. Su presupuesto de licitación será de 158.657,29 euros.

Por otro lado, 4.452 m2 correspondientes a la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva, y que genera un volumen de 35.616 m2, se licitará por 52.441,91 euros.

En el caso de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas, de 2.720,133 m2 y 21.761,06 m2, tiene un presupuesto fijado para su licitación de 38.558,81 euros.

La parte de subsuelo situada bajo el cruce de la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla, en el barrio del Porvenir, cuenta con 4.632,71 m2 de superficie y que genera 37.061,68 m2. El presupuesto fijado respecto del cual deberán presentar ofertas asciende a 12.812,29 euros.

Por último, saldrán también a la venta las porciones de subsuelo situadas bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera (finca A) y entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B) de 3.416,137 m2 y 3.077,762 m2, respectivamente, y que ambas coinciden con 51.951,19 m2 y un presupuesto para su licitación de 36.299,35 euros.

El delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa ha indicado que "estos microparkings, situados en estos viales no principales, contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno". "La construcción de estos nuevos aparcamientos subterráneos supondrá complementar la oferta para vecinos y mejorar la política de estacionamiento en general de Sevilla", ha destacado.

El plazo de presentar ofertas está abierto hasta el próximo 10 de abril.