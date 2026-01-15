El Ayuntamiento de Sevilla señala la "desidia" del PSOE para alcanzar acuerdos y niega "un retroceso de derechos"

Archivo - El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en el Pleno del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla ha defendido que en la ciudad "no se está produciendo un retroceso de derechos" tras el pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2026. Asimismo ha señalado la "desidia" del PSOE para llegar a acuerdos y ha indicado que los socialistas presentaron una enmienda a la totalidad a las cuentas.

Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en el Pleno del Ayuntamiento celebrado este jueves en el que el PSOE ha presentado una propuesta de adopción a determinados valores democráticos tras el acuerdo entre PP y Vox.

Bueno ha remarcado la "legalidad" del contenido del acuerdo con Vox. "Están permanentemente diciendo que estamos contra la ley en numerosas cosas, ¿pero en cual de ellas?, no saben ni decirlas porque son mentiras, son falsas, están trasladando una imagen falsa a los sevillanos", ha afirmado el portavoz.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, ha asegurado que el Ayuntamiento "ha tomado una senda peligrosa" con su acuerdo con Vox. "Han aceptado una forma de hacer política, la de señalar continuamente un culpable, la de dividir y desconfiar", ha afirmado.

En esta línea, Muñoz ha lamentado el uso del padrón municipal "como arma política", el mantenimiento de la "oficina antiabortista" y la modificación de la Zona de Bajas Emisiones, que ha calificado como "una irresponsabilidad".

En este sentido, el portavoz socialista ha ofrecido la "mano tendida para arrinconar a ultraderecha". Al respecto, Bueno ha señalado que "¿cómo se puede tender la mano a los presupuestos con una enmienda a la totalidad?". "Les sugiera que traigan cosas que realmente les interesa a la ciudad y tendrán esa mano tendida de verdad", ha afirmado Bueno.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha calificado la propuesta como "un juicio moral, sin propuestas", y ha defendido los puntos pactados con el PP. "Sevilla se aleja cada día más de todas las políticas socialistas a las que ustedes nos han condenado a nuestra ciudad", ha subrayado.

Por su parte, el concejal del grupo Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha asegurado que el pacto entre PP y Vox es "un punto de inflexión peligroso para el presente y futuro de la ciudad". "Lo que ustedes están proponiendo es ilegal. Y lo que ustedes están proponiendo es discriminatorio, lo que ustedes están proponiendo se llama odio", ha remarcado en referencia a la propuesta del padrón municipal.