El Ayuntamiento de Sevilla suma 345 nuevos ejemplares plantados de tipuanas en las últimas tres campañas

Ejemplar de tipuana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aumentado en torno a un tres por ciento el número de tipuanas en la ciudad con la plantación de 345 nuevos ejemplares en las tres últimas campañas municipales. Esta cifra "refuerza la presencia de una de las especies más características del paisaje urbano sevillano y una de las grandes protagonistas del inicio del verano".

Tal y como ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, estas plantaciones forman parte de la estrategia municipal de "ampliación, reposición y diversificación del arbolado urbano", con "especial atención a especies adaptadas al clima de Sevilla y con capacidad para generar sombra en calles, avenidas, parques y espacios públicos".

De este modo, las tipuanas vuelven a ser estos días protagonistas en "numerosos puntos" de la ciudad. La floración de esta especie, "una de las más representativas del arbolado urbano sevillano", tiñe de amarillo distintas zonas de Sevilla y "ofrece una de las imágenes más reconocibles del verano".

La tipuana, cuyo nombre científico es 'Tipuana tipu', es un árbol originario de Sudamérica que fue introducido en Sevilla a mediados del siglo XX, coincidiendo con "importantes transformaciones urbanísticas de la ciudad". Su buena adaptación al clima sevillano, su rápido crecimiento y su capacidad para proporcionar abundante sombra "favorecieron su expansión por numerosos barrios y espacios públicos".

La Administración local ha valorado que se trata de un árbol de gran porte, con una copa amplia y frondosa y hojas de un intenso color verde brillante. Estas características lo convierten en una especie especialmente valorada en el arbolado viario, puesto que "contribuye a mejorar el confort térmico de las calles y espacios públicos durante los meses más cálidos del año".

Uno de los aspectos más llamativos de la tipuana es precisamente su floración durante el mes de junio. Sus flores amarillas anaranjadas, agrupadas en grandes racimos en la parte superior de la copa, van cayendo al suelo y forman alfombras de color amarillo "que se han convertido en una imagen habitual del verano sevillano".

Además de su valor ornamental, la tipuana aporta "importantes beneficios ambientales". Como el resto del arbolado urbano, "contribuye a la captura de dióxido de carbono, mejora la calidad del aire, genera sombra y ofrece refugio para distintas especies de aves presentes en la ciudad". A ello se suma una característica menos conocida, puesto que al tratarse de una especie leguminosa, "puede asociarse con bacterias que contribuyen a enriquecer el suelo y mejorar las condiciones ambientales de su entorno".

Actualmente, Sevilla cuenta con más de 11.300 ejemplares de tipuana, lo que representa alrededor del cuatro por ciento del total del arbolado urbano. Açsí, es la cuarta especie más abundante de la ciudad, solo por detrás del naranjo, el almez y la melia, y por delante de la jacaranda.

TIPUANA DEL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES

La presencia de la tipuana en Sevilla tiene también reflejo en el catálogo municipal de árboles singulares, que incluye la Tipuana del Parque de los Príncipes, situada en el distrito Los Remedios. Este ejemplar forma parte de un conjunto de tres tipuanas plantadas entre 1971 y 1972, durante la construcción del Parque de los Príncipes de España, inaugurado en abril de 1973 coincidiendo con el traslado del Real de la Feria al barrio de Los Remedios.

Asimismo, el catálogo destaca el valor de esta especie por su porte, su rápido crecimiento y su capacidad para alcanzar entre 20 y 25 metros de altura, con una copa amplia que proporciona una sombra muy apreciada en espacios urbanos.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "las tipuanas forman parte del paisaje cotidiano de Sevilla y son uno de los árboles más reconocibles para los sevillanos, especialmente en estas semanas en las que su floración transforma muchas calles y parques de la ciudad". Asimismo, ha señalado que "son un magnífico ejemplo de cómo el arbolado urbano aporta belleza, sombra y beneficios ambientales, y de la importancia de seguir cuidando y ampliando nuestro patrimonio verde".

En suma, con actuaciones de conservación, mantenimiento y nuevas plantaciones, el Ayuntamiento de Sevilla "continúa reforzando una infraestructura verde más amplia, diversa y adaptada a las condiciones climáticas de la ciudad".