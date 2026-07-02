El Ayuntamiento de Sevilla sumará 60 árboles y arbustos en Imagen y José Laguillo tras las obras del tranvibús

El alcalde de Sevilla comprueba el proyecto de repavimentación en el eje Imagen-Escuelas Pías por la llegada del tranvibús - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla reforzará "de manera significativa" las obras de implantación de la línea TB1 (tranvibús) en su conexión entre Santa Justa y la Plaza del Duque con la incorporación de cerca de 60 nuevos árboles y arbustos, además de los ya existentes antes de esta actuación, "que supondrán una importante transformación del eje formado por las calles Imagen y José Laguillo".

Sobre esta actuación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que este espacio no solo mejorará la movilidad con la puesta en marcha de manera integral de la citada línea a partir del 28 de septiembre, sino que ofrecerá un espacio urbano "mucho más confortable", con cerca de 60 nuevos árboles que contribuirán a generar sombra, "reducir el efecto isla de calor y mejorar la calidad ambiental de una de las principales puertas de entrada al casco antiguo", informa en una nota de prensa.

En este sentido, Sanz ha añadido que "con esta actuación se sigue avanzando en el objetivo de construir una Sevilla más verde, más habitable y mejor preparada para afrontar las altas temperaturas". La transformación de Imagen y José Laguillo demuestra que las grandes obras de la ciudad "también deben servir para ganar espacios de calidad, con más sombra, más vegetación y un entorno más amable para los sevillanos y visitantes".

Para hacer posible esta transformación se plantean tres soluciones de integración de la vegetación, adaptadas a las características de cada tramo. Así, se combinarán alcorques tradicionales para la plantación de árboles con jardineras elevadas destinadas a vegetación arbustiva y nuevos parterres elevados, de aproximadamente 40 centímetros de altura, que incorporarán bancos y espacios de estancia.

El arbolado elegido será la sófora japónica piramidal, una especie especialmente adecuada para el entorno urbano por su porte, su capacidad para generar sombra y su adaptación a las condiciones climáticas de la ciudad. Sanz ha destacado que "esta intervención complementa el ambicioso Plan de Plantaciones que el Ayuntamiento está desarrollando desde mayo de 2023 para incrementar el patrimonio verde de la ciudad".

AVANCE DE LAS OBRAS DE LA FASE 2

La renovación de Imagen y José Laguillo forma parte de la transformación integral que acompaña a la implantación del BTR Santa Justa-Plaza del Duque, un proyecto que permitirá modernizar este importante corredor urbano, mejorar la movilidad sostenible y recuperar espacio para el peatón, incorporando además una mayor presencia de zonas verdes en un ámbito donde hasta ahora eran muy escasas.

En este sentido, las actuaciones siguen su curso para que la línea TB1 esté operativa el próximo lunes 28 de septiembre. Las obras, que se realizan de manera simultánea en ambos ejes de José Laguillo y el casco antiguo, se centran actualmente en finalizar el adoquinado de la calle Imagen, una operación que además de delimitar la plataforma de tránsito de los autobuses están permitiendo recuperar el sentido estético tradicional de este enclave histórico del centro.

Esta intervención se completa con la colocación de una nueva solería en la zona norte de Imagen y la Plaza de San Pedro. Por su parte, en la zona de Escuelas Pías y su entorno de la Puerta Osario se está procediendo a la instalación de la canalización de comunicaciones que permitirá la conexión entre paradas y la instalación eléctrica de las mismas, como paneles informativos y máquinas de recargas.

En paralelo, en la calle José Laguillo se está realizando la colocación de baldosas a la altura de la calle Padre Méndez Casariego, donde también se está culminando la canalización de comunicaciones y ampliación y renovación del acerado existente a la altura de la Glorieta Julián Besteiro.