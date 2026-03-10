El Ayuntamiento de Sevilla tala cuatro árboles en La Campana por "criterios técnicos" ante la llegada del tranvibús

Vista de La Campana desde la calle Alfonso XII, ya sin los árboles alineados en la acera de la izquierda, junto a la céntrica administración de Loterías. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado cuatro árboles de La Campana, en pleno centro, por "criterios técnicos" relacionados con las obras y la implantación del Bus de Tránsito Rápido (BTR), también denominado tranvibús, que unirá, en la segunda fase de este proyecto, Santa Justa con la Plaza de El Duque, "puesto que requiere un gálibo de seguridad superior al de un autobús convencional".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que señalan al respecto que, en ese punto, determinadas especies "interferían por su desarrollo de copa, crecimiento y rebrote, y la poda recurrente no ofrecía una solución estable ni segura".

Por este motivo, la actuación se ha limitado a los casos en los que era "técnicamente inviable" mantener ese arbolado "en condiciones compatibles con el servicio". En este sentido, el Consistorio estudiará ahora las especies más adecuadas para reponer el arbolado en próximas campañas de plantación.

El Ayuntamiento, en lo que se refiere a la fase 1 de estas obras --carril bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa-- ha actuado "siguiendo una línea de clara compensación, reposición y mejora del arbolado". Así, en el corredor Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, las obras "obligaron a retirar 77 posiciones arboladas incompatibles, de las que 55 estaban en estado normal, 17 presentaban alteraciones significativas y cinco estaban en estado decrépito", remarcan las mismas fuentes.

Frente a ello, "se proyectó una compensación muy superior", con 235 nuevos árboles y 46 palmeras, además de miles de arbustos y otras plantaciones de acompañamiento, de modo que "no solo se ha respuesto, sino que se ha plantado más: algo más de tres árboles nuevos por cada árbol retirado", tal como inciden desde el Consistorio.