El Ayuntamiento de Sevilla transforma un parque de Palmete con más accesibilidad y nuevo mobiliario

La adecuación del Parque Francisco Garrido Marqués, en el barrio hispalense de Palmete. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está ultimando las obras de mejora y adecuación del Parque Francisco Garrido Marqués, en el Distrito Cerro-Amate, con un presupuesto total de 163.550,57 euros, cuyos trabajos tienen como objetivo "modernizar el espacio, hacerlo más accesible y dotarlo de nuevos equipamientos".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, las actuaciones han contemplado la renovación integral del pavimento, con la incorporación de hormigón impreso y albero. Además se han instalado 16 bancos de hormigón modulares y ocho papeleras semicilíndricas, así como la colocación de pilonas y la reparación de los cerramientos perimetrales tipo Expo "para reforzar la seguridad del recinto".

Del mismo modo, el proyecto incluye la creación de un espacio de esparcimiento canino independiente, con acceso diferenciado, vallado tipo hércules y puerta de acceso galvanizada, "lo que permitirá una mejor convivencia de los distintos usos del parque". Además, se ha aumentado el arbolado con la incorporación de once ejemplares. En esta línea, también se están realizando mejoras en el parque infantil respecto a su pavimento de seguridad y al mantenimiento de los juegos.

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha indicado que esta actuación "responde al compromiso del gobierno municipal de mejorar los parques y jardines de todos los barrios de Sevilla, no solo en las grandes zonas verdes, sino también en espacios de proximidad como este, muy utilizados por los vecinos a diario".

Asimismo, Rincón ha destacado que el nuevo espacio canino da respuesta a una demanda vecinal y servirá para ordenar el uso del parque, creando "un entorno más limpio, seguro y cómodo para todos". A falta de completar los trabajos finales de esta intervención, el Parque Francisco Garrido Marqués cuenta, gracias a estas obras, "con un diseño más funcional y sostenible, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y el entorno urbano".