El Ayuntamiento tilda de "hipócritas" las críticas del PSOE por los cortes de luz en Sevilla "en plena ola de calor"

Archivo - Técnico de Endesa trabajando en un barrio de Sevilla. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido este lunes su postura tras las críticas recibidas por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, quien pedía al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que optase por ponerse del lado de los vecinos, no se quedase "callado" y trabajase junto a la Junta de Andalucía y Endesa en soluciones estables.

En un comunicado remitido por el Consistorio, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, el 'popular' Juan de la Rosa, ha indicado que "el PSOE gobernó Sevilla durante ocho años y dejó los barrios con una red eléctrica obsoleta, abandonada y con infraestructuras tercermundistas".

"Este Gobierno no se esconde tras las pancartas ni vive del oportunismo estival: en tres años hemos firmado convenios históricos, invertido más de 8 millones de euros y ejecutado las obras que el PSOE metió en un cajón. Nosotros resolvemos las deudas históricas que Muñoz dejó pendientes con Sevilla", ha apostillado, si bien el Gobierno local ha remarcado que ha impulsado 35 nuevos centros de transformación en colaboración con Endesa con una inversión total de 6,6 millones de euros.