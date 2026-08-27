El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) aloja a 70 familias afectadas por el incendio del garaje, en apartamentos y hoteles

Imagen del edificio desalojado tras el incendio de un garaje en Tomares. - AYUNTAMIENTO DE TOMARES

TOMARES (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) mantiene el dispositivo especial de atención a las familias afectadas por el incendio registrado en el garaje de la Plaza de la Bruma, que obligó a un centenar de vecinos a abandonar temporalmente sus viviendas desde el pasado 15 de agosto, momento desde el que los servicios municipales han alojado a más de 70 familias en hoteles y apartamentos del municipio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la administración ha coordinado con establecimientos, empresas y entidades la búsqueda de distintas opciones de alojamiento, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada unidad familiar, para lo que han contado con el apoyo del Hotel Apartamentos Simón Verde, que ha ofrecido más de 35 apartamentos, y del Hotel Ilunion Alcora, que ha habilitado habitaciones para los vecinos desalojados.

Asimismo, han colaborado la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA PRO) y de Airbnb.org, en un momento en el que el Ayuntamiento mantiene el contacto permanente con las familias y continúa trabajando para encontrar y gestionar nuevas alternativas a medida que evoluciona la situación.

En este sentido, el alcalde de Tomares, José María Soriano, ha destacado que "desde el primer momento" han movilizado "todos los recursos municipales para estar al lado de las familias, acompañarlas y buscar respuestas a sus necesidades". "Hemos gestionado alojamiento para más de 70 familias y vamos a seguir trabajando y buscando alternativas mientras sea necesario", ha añadido.

En contexto, fuentes municipales indicaron a Europa Press que las obras de rehabilitación de las viviendas, que han visto afectadas sus instalaciones de agua, luz, gas y electricidad, podrán prolongarse de cinco a seis semanas desde su inicio, por lo que las víctimas de este suceso no podrán volver a sus hogares hasta finales de septiembre, o primeras semanas de octubre aproximadamente.