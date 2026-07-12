Aznalcázar (Sevilla) basa sus alegaciones contra la planta de biogás en temas medioambientales, jurídicos y turísticos

Archivo - Imagen de recurso acerca de la construcción de una planta de biogás - AGR BIOGÁS - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) ha informado a sus vecinos de los pasos que ha ido dando para alegar contra la creación de una planta de biogás/biometano junto al municipio, en concreto, en el término de Benacazón, cuyo plazo de presentación finaliza este lunes, 13 de julio.

Lo ha hecho en un acto celebrado esta misma semana, al que acudieron representantes del Consistorio de Pilas, que también ha presentado sus alegaciones, y representantes de la plataforma Stop Biogás Aljarafe-Doñana, que están realizando una recogida de firmas y organizando la movilización ciudadana. Bollullos también anunció que presentaría objeciones al proyecto.

De este modo, el Ayuntamiento recuerda que en su página web pueden consultarse las alegaciones preparadas por el Consistorio, que se basan en cuatro ámbitos: medioambiental, urbanístico, jurídico y turístico. No obstante, se ofrece un modelo para aquellos vecinos o entidades que deseen presentarlas. "No queremos tener una macroplanta de gestión de residuos con una capacidad de 140.000 toneladas de residuos junto a nuestros pueblos", remarcan desde el Gobierno local.

La presentación puede hacerse a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía (se necesita el certificado digital). El escrito debe remitirse a la Delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Sevilla; también en el propio Ayuntamiento.

Asimismo, tanto en el Consistorio como en otros puntos del municipio se han habilitado hojas de recogida de firmas, y el lunes, a las 20,00 horas, en el Centro de Formación de Bollullos de la Mitación, la citada plataforma ha organizado una asamblea informativa para los vecinos de los pueblos afectados.