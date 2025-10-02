Aznalcóllar (Sevilla) acoge una jornada para destacar la minería como industria del siglo XXI en la provincia

Foto de familia antes del comienzo de la jornada sobre minería celebrada en Aznalcóllar. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Pepe Fernández de Aznalcóllar ha acogido este jueves la jornada 'Minería en Sevilla, una industria del siglo XXI', organizada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, en colaboración con CCOO y el Ayuntamiento de la localidad.

El encuentro ha reunido representantes institucionales, empresariales, sindicales y expertos del sector, con el objetivo de poner en valor la importancia de la minería en la economía sevillana y en el contexto global de la transición energética y la innovación tecnológica, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

El acto de inauguración de este encuentro ha corrido a cargo del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, que ha intervenido junto a Carlos Aristu, secretario general de CCOO Sevilla, y Juan José Fernández Garrido, alcalde de Aznalcóllar.

Rodríguez Hans ha subrayado que la minería constituye "un motor fundamental" para el desarrollo industrial, la transición energética y la creación de empleo de calidad en Sevilla. "Nuestra provincia cuenta con un potencial extraordinario en este ámbito, y el reto es saber aprovecharlo con responsabilidad: garantizando el respeto al medio ambiente, invirtiendo en conocimiento y situando siempre a las personas en el centro".

En su intervención, destacó que la minería es hoy uno de los grandes motores industriales de Andalucía, con más de 8.500 empleos directos y unas 500 explotaciones activas, y señaló que Sevilla ocupa un lugar destacado gracias a los proyectos en expansión y los nuevos permisos de investigación. "Solo así podremos consolidar una minería moderna, competitiva y sostenible, capaz de proyectarnos como un referente a nivel nacional e internacional", afirmó.

El vicepresidente de Prodetur también resaltó el simbolismo de Aznalcóllar como sede de esta cita. "Si hablamos de Sevilla y de minería, hablar de Aznalcóllar es hablar de un referente histórico y de futuro. Este es el lugar idóneo para debatir sobre cómo avanzar hacia una minería moderna, responsable y generadora de oportunidades".

JORNADA CON DOS MESAS REDONDAS

La jornada se ha estructurado en dos mesas redondas. La primera, sobre 'Minería, empleo y formación', ha abordado las necesidades de cualificación y la importancia del diálogo social para garantizar un empleo estable y de calidad en el sector.

La segunda, bajo el título 'Minería metálica: industria sostenible', ha centrado el debate en los retos de innovación y respeto al medio ambiente.

La clausura ha corrido a cargo de José Hurtado, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Andalucía, tras la cual los asistentes han compartido un espacio de networking.

En este sentido, la secretaria general del Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla, Isabel Mora, ha señalado que "estas jornadas son un punto de partida del renacer de una comarca que ha estado durante tanto tiempo necesitado de un empleo estable y de calidad como el que se crea en esta industria".

"Desde CCOO creemos fundamental igualmente que la mina sea sostenible y cuide el medio ambiente, además de que debe garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras. El sector ha avanzado tanto en los últimos años que la formación debe ser también un pilar esencial en este resurgir de la minería en la comarca", ha apuntado Mora.