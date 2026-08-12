Aznalcóllar (Sevilla) descarta desalojos o confinamiento por el incendio de Niebla pero avisa de humo y lluvia de ceniza

Carretera de acceso cortada por el incendio de Niebla (Huelva) en la localidad de Aznalcóllar - Francisco J. Olmo - Europa Press

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población de su municipio, por donde el incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) ha accedido a la provincia este pasado martes, y que ha descartado que llegue a provocar el desalojo o confinamiento de vecinos, a los que si ha alertado de la presencia de humo y la previsible lluvia de ceniza.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un video compartido en la red social Facebook recogido por Europa Press, el incendio ha avanzado durante esta pasada noche hasta el paraje Charcofrío con el Cruce de los Laureles, en el término municipal de Aznalcóllar, donde Fernández ha indicado que no afectará al núcleo urbano. "Habrá que tener precaución cuando la ceniza caiga o el humo sea irrespirable", ha añadido.

De esta manera, ha felicitado la labor de los más de 600 servicios de emergencias y extinción de incendios que han logrado durante esta noche frenar el avance del fuego. A pesar de que no haya que lamentar daños humanos, el alcalde ha señalado el daño a los terrenos agrícolas de la localidad. "Este maldito incendio ha acabado con tantos animales y hectáreas de las que nos dan de comer", ha lamentado.

Asimismo, ha afirmado que aunque el incendio ha llegado al término municipal, ha asegurado que ni el núcleo urbano ni la población corren riesgo, así como ha apelado a "ser pacientes" y a que vecinos y curiosos "no discurran por las carreteras cortadas", para no entorpecer las labores de extinción.

Del mismo modo, ha invitado a que aquellos vecinos que tengan alguna emergencia o necesidad se lo hagan llegar al Consistorio a través de sus canales oficiales, así como a Guardia Civil o al Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Para actualizar la evolución de las llamas, Juan José Fernández ha emplazado a la comunicación que tendrá lugar desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Niebla, a partir de las 10,30 horas.