El Ballet Clásico Internacional trae 'El Cascanueces' al escenario del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra (Sevilla)

Presentación de 'El Cascanuces' del Ballet Clásico Internacional en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este miércoles la función 'El Cascanueces' por parte del Ballet Clásico Internacional, ganador de cuatro premios nacionales al mejor espectáculo de danza. El espectáculo tendrá lugar el jueves día 11 de diciembre a las 20,30 horas en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra.

El delegado de Cultura, Christopher Rivas ha declarado que "se trata de una representación muy especial, porque tras varios años vuelve a Alcalá esta compañía con un espectáculo que forma parte de la amplia programación cultural que ofrece la ciudad, donde también tiene cabida la danza clásica", según una nota remitida por el Consistorio.

Por su parte, la productora del espectáculo, Tatiana Solovieva ha explicado que "la compañía está compuesta por solistas principales de diversos países como Rusia, Moldavia, República Checa o Rumanía". Además, ha señalado que "su "Cascanueces" es muy especial porque participan alumnos de las escuelas de danzas locales que interpretan papeles de niños, porque considera que la participación de los niños de estas escuelas es un gran proyecto educativo".

La obra cuenta como en la víspera de una Navidad inolvidable, una joven llamada Marie emprende una travesía llena de maravillas y misterio. Acompañada por el Cascanueces, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y finalmente llega al Palacio Mágico. Allí, todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta inolvidable.

El Ballet Clásico internacional es una propuesta artística de Tatiana Solovieva Producciones. Sus producciones han sido reconocidas con tres galardones al Mejor Espectáculo de Danza del Teatro Rojas de Toledo (2013, 2015 y 2018), y el Premio al Mejor Espectáculo de Danza de Vigo (2008), todos elegidos por votación popular. Las entradas están a la venta por internet en entradas.alcaladeguadaira.es