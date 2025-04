El Banco de España organiza cinco talleres en Sevilla del 19 al 23 de mayo por la Semana de la Administración Abierta

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede del Banco de España en Sevilla participa, por cuarto año consecutivo, en la Semana de la Administración Abierta (SAA) con cinco sesiones presenciales. Este evento, que se celebra en nuestro país entre el 19 y el 25 de mayo, es una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto ('Open Gov Week') y organizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En los seminarios organizados en Sevilla se explicarán a los participantes las funciones, historia y servicios que ofrece el Banco de España y se abordarán cuestiones relacionadas con la prevención del fraude y la educación financiera, tal como se informa en una nota de prensa.

Todos los talleres estarán abiertos a la ciudadanía previo registro y se llevarán a cabo en la sede del Banco de España en Sevilla, en la Plaza de San Francisco. En este sentido, para el lunes 19, a las 10,00 horas, tendrá lugar el primero de ellos, con el título 'Mindfulness digital, protégete del fraude y ¡no caigas en la trampa!'.

El martes se celebrará, también a la misma hora, 'Historia viva del Banco de España: un viaje a través del tiempo'; un día más tarde, 'Protege tu dinero: identifica billetes falsos en euros'; el jueves, el taller programado se denomina '¿Quieres hablar a tus hijos o nietos sobre dinero, pero no sabes por dónde empezar?', y el viernes 23, la acción formativa tiene por título 'Ese like no te interesa, no te comas las cookies, protégete en las redes sociales'.

El programa completo de actividades y los formularios de registro están disponibles en la página web del Banco de España. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de mayo, a las 14,00 horas.

El objetivo de la Semana de la Administración Abierta es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía a partir de los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.