La banda británica Jamiroquai, primer confirmado del 'Icónica Fest' 2026

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Jamiroquai ha sido la primera confirmada de la próxima edición del 'Icónica Fest', con un concierto que clausurará el ciclo el próximo 16 de julio en la plaza de España de Sevilla.

Según ha anunciado el festival en una nota, Jamiroquai regresa a los escenarios tras seis años con una gira europea que llegará a Sevilla en el verano de 2026 como única fecha en España.

La banda está liderado por el vocalista Jay Kay. Los británicos acumulan más de tres décadas de trayectoria de las que destacan temas como 'Virtual Insanity', 'Cosmic Girl' o 'Canned Heat'. Además, cuentan con 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy, dos Récords Guinness y más de 1,7 billones de reproducciones en Spotify.

Con esta primera confirmación internacional, Icónica inicia la cuenta atrás para su sexta edición. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán el cartel.

La última entrega cerraba sus puertas en julio con nombres como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre otros.

Icónica ha reunido, según ha precisado la organización, este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, con un impacto económico de 230 millones.