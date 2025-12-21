La banda de música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ofrecerá este lunes el concierto 'Una Navidad de Cine'

Cartel del concierto 'Una Navidad de cine' que ofrecerá la banda de música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La Banda de Música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ofrecerá este lunes, 22 de diciembre, el concierto 'Una Navidad de Cine', programado para las 20,30 horas en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Será una cita que "llenará el teatro de emoción y alegría con bandas sonoras reconocibles" en un concierto navideño que ha despertado "gran expectación" entre el público colgando el cartel de 'entradas agotadas', según ha destacado este domingo el Ayuntamiento alcalareño en una nota.

La cita cuenta con la colaboración municipal a través de la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, cuyo responsable, Christopher Rivas, ha subrayado que "se trata de una oportunidad para deleitarse con la trayectoria y experiencia musical de más de 160 años de la Banda, y con nuevas formaciones de gran calidad que siguen haciendo crecer este proyecto".

Así, desde el Ayuntamiento valoran que 'Una Navidad de Cine', concierto que implica a dos centenares de personas, es "un viaje musical que une la magia navideña con algunas de las melodías más emblemáticas de la gran pantalla".

Se interpretarán bandas sonoras de compositores como James Horner, John Williams o Alan Menken, y el público "disfrutará de un repertorio inspirado en bandas sonoras inolvidables, temas navideños y arreglos que evocan historias que todos llevamos en la memoria".

En esta edición tan especial participará también la Coral Polifónica de Alcalá de Guadaíra, que irá aportando "delicadas pinceladas vocales" a lo largo del concierto, y como "colofón final" se unirán las voces de los niños del CEIP 'Hermelinda Núñez' y de la Escuela de Música 'Manuel Navarrete León'.

Además, "no faltarán sorpresas como las que cada año caracterizan los conciertos de Navidad de la Banda, añadiendo momentos inesperados y llenos de ilusión que hacen de esta cita algo único", según anticipan también desde el Ayuntamiento de Alcalá.

Aunque la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones desde el 3 de abril de 1996, tiene su origen en la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra, que data de año 1864. Uno de los objetivos que desarrolla es "el fomento de la educación musical y artística; de ahí su evolución y versatilidad".

Actualmente, esta asociación cuenta con la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra, la Banda Académica Nuestra Señora del Águila, la Orquesta de Cámara Ciudad de Alcalá, la Escuela de Música Manuel Navarrete León y las distintas formaciones de Coro y Ensembles, manteniéndose la colaboración con el Ayuntamiento a lo largo de su historia.