La banda de pop Take That, primera confirmación internacional de Icónica Sevilla Fest 2024

El mítico grupo de los años 90 llegará en julio a la Plaza de España



Take That, la mítica 'boy band' de los años 90 e integrada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, actuará el 16 de julio en la Plaza de España de Sevilla. Las entradas para esta cita con el "pop más icónico del final del siglo XX", incluída dentro del gran Tour 'This life"' estarán a la venta a partir de las 10 horas del jueves 19 de octubre, en la página web del Festival: 'www.iconicafest.com'.

Con 28 sencillos 'Top 40' y 16 sencillos 'Top 5' en el Reino Unido, 54 éxitos número uno internacionales y otros tantos 35 álbumes número 1, Take

That "dominó las listas musicales del Reino Unido durante toda la primera

mitad de la década de los 90, subiendo al pódium de diversos galardones

musicales, como varios premios BRIT con dos de los álbumes más vendidos de la

década, 'Everything Changes' y 'Greatest Hits', según destaca la organización en una nota de prensa.

Liderada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, desde su vuelta en 2005, entre los años 1990 y 1996, Take That también estuvo

compuesta por Jason Orange, quien volvió en 2005 pero abandonó la misma años después, y el mítico Robbie Williams, que se separó de la banda en 1995,

aunque años después volvería a colaborar con el grupo en el disco Progress y su correspondiente gira.

La historia de la icónica formación tuvo sus inicios en 1990, de la mano de Nigel Martin-Smith, uniendo a Jason, Howard, Mark y Gary, convirtiéndose meses después Robbie Williams en su quinto componente. En julio de 1991 editaron sus primeros sencillos --'Do What U Like' y 'Promises'-- para dar paso en 1992 a 'Once you've tasted love' y 'It only takes a minute', que llegó al número 7 de las listas de éxitos.

Desde entonces la popularidad de Take That fue en aumento y prontó llegó su segundo álbum ('Everything Changes'), con el que entraron directamente en la primera posición de las listas de éxitos, multiplicando semanalmente su actividad, apareciendo en agotadores tours, entrevistas y actuaciones, naciendo de forma constante temas icónicos de la música, como 'Relight my fire', 'Babe', 'Everything changes' o 'Love ain't here anymore', entre muchos otros.

En julio de 1995, y tras la edición de 'Never forget', Robbie Williams anunció que dejaba el grupo y comenzó la formación una gira veraniega que, a pesar de todo, fue un "rotundo éxito", ya en un formato cuarteto. En febrero del año 1996 editaron el que sería su último sencillo 'How deep is your love', pues en ese mismo mes se anunció su separación durante una rueda de prensa.

Robbie Williams volvió a Take That para participar en el año 2010 en el sexto álbum de estudio de la banda, 'Progress', lanzado el 15 de noviembre de ese año, convirtiéndo este en el álbum más vendido del siglo XXI y el segundo más vendido de la historia británica. El grupo se hizo con el premio BRIT como 'Mejor grupo británico' y fue nombrado por Forbes como las estrellas de la música de mayores ingresos en el mundo, ocupando el quinto puesto.

ICÓNICA SEVILLA FEST 2024

Con esta primera confirmación internacional y la anteriormente confirmada de Carretera y Manta para el 16 de junio, Icónica Sevilla Fest comienza a configurar su calendario 2024, en el que volverá a ofrecer experiencias únicas en la Plaza de España de Sevilla.

Este evento musical cerró sus puertas el pasado mes de julio con una tercera edición repleta de nombres iconos de las músicas de todos los tiempos, como Kraftwerk, Fito Páez, Loquillo, Scorpions, Anastacia, Nile Rodgers; CHIC, LP o Laura Pausini, entre muchos otros, que han hecho que Icónica haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de España.

La edición del pasado año reunió a casi 105.000 personas y tuvo un impacto económico previsto de entre 60 y 80 millones de euros sobre la capital hispalense, y un impacto de comunicación cifrado en algo más de 46.000 euros, lo que ha vuelto a situar al festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

Icónica Sevilla Fest 2024, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, está organizado por Green Cow Music y Sevilla City Office. Las entradas para sus conciertos están a la venta en 'www.iconicafest.com'.